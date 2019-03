Le projet de vague de surf de Sherbrooke tombe à l'eau

C'est du moins la recommandation du conseil d'administration de Destination Sherbrooke à la suite de l'analyse des critères de faisabilité.

Ce projet de vague de surf avait vu le jour en 2015 lors du concours La bonne IDée, une consultation citoyenne où le public était invité à proposer et à voter sur des projets à vocation touristique.

Destination Sherbrooke avait intégré le projet de vague de surf au plan directeur Parcours après avoir évalué ses retombées économiques à 1,4 million dollars et à plus de 10 000 surfeurs par année. Ses coûts d'implantation étaient estimés à 1,5 million de dollars.

Plusieurs sites où la vague de surf aurait pu être installée ont été analysés. Entre autres, le barrage de Rock-Forest, le parc Dussault, le barrage Drummond, le ruisseau Lyon, le pont Noir au lac des Nations et le barrage Kruger sur la rivière Saint-François en font partie. De nombreux constats ont été faits quant à ces lieux: débit d’eau trop variable, accès non sécuritaire et faible potentiel touristique.

Selon l'analyse de Destination Sherbrooke, la gorge de la Magog restait ainsi la meilleure option pour l’implantation d’un tel projet. Des avis de validation environnementale ont alors été sollicités auprès de différents ministères dont Pêche et Océan Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et le ministère de l’Environnement.

Les organismes environnementaux ont recommandé d'éviter tout empiètement sous la ligne des hautes eaux pour permettre la préservation du fouille-roche gris, une espèce menacée, ainsi que de la frayère à dorés jaunes.

Les sommes restantes dans le budget d’immobilisation pour la vague de surf seront ainsi transférées au budget des structures d’accueil. Depuis 2015, les démarches entourant les études et analyses pour le projet de vague de surf ont été de 30 000 $.