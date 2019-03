L’Ontario : plaque tournante du trafic d’êtres humains

Entre 2008 et 2016, plus de 60 % des infractions liées au trafic de personnes a eu lieu en Ontario, selon les données transmises par la police.

Je sais que certains axes dans le Nord-Ouest et Nord-Est de l’Ontario favorisent le transfert de victimes d’un lieu à un autre , explique Barbara Gosse, la PDG du centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes.

La traite de personnes mène souvent à la prostitution et au trafic de drogues. Photo : iStockphoto

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires indique qu’il travaille avec le gouvernement fédéral et les autres provinces et territoires afin d’éradiquer ce problème.