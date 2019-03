Une Première Nation agrandit son territoire aux portes de Moncton

Les terres en question sont situées au nord et au sud de la Transcanadienne, près du boulevard Harrisville.

Le chef de Metepenagiag, William Ward, siège au conseil de la société de développement économique chargé de la transaction. Il affirme que les nouvelles terres seront louées à des promoteurs et que le revenu généré servira au développement économique de sa communauté.

Ententes avec la Ville de Moncton

Les terres ajoutées à la réserve seront exemptes d’impôts fonciers. Toutefois, la Ville de Moncton et Metepenagiag ont conclu des ententes de 20 ans pour que les services d’eau et d’égouts ainsi que les services d’incendie soient fournis aux propriétés qui y seront développées. En retour, Moncton recevra une somme comparable à ce qu’elle aurait perçu en impôts fonciers.

Les arrêtés municipaux et les règlements sur le développement immobilier s’appliqueront au nouveau territoire, selon ces ententes.

Nous avons eu des échanges fructueux avec ce groupe jusqu'ici , affirme le directeur général des services juridiques et législatifs de la Ville de Moncton, Nick Robichaud. Nous anticipons que ces bons rapports vont se poursuivre.

Une compensation pour Metepenagiag

Les nouvelles terres ont été cédées à Metepenagiag en vertu d’une entente de règlement de ses revendications territoriales, signée en 2014.

L’entente avec le gouvernement provincial accordait 27,5 millions de dollars en compensation à la Première Nation et la possibilité d’acheter des terres pour agrandir le territoire de la réserve.

Un décret gouvernemental avait accordé plus de 4000 hectares de terre à Metepenagiag en 1808, mais en l’espace de 30 ans, la majeure partie de ces terres avaient été colonisées par des non-Autochtones. Le ministère des Affaires indiennes avait obtenu la cession des terres occupées et les avait vendues aux squatters dans les années 1890, mais cette mesure a plus tard été invalidée et a ouvert la voie à une compensation pour Metepenagiag.

Avec les informations de Shane Magee, CBC