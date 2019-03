La Commission des droits de la personne enquête sur le conservateur du Remai Modern

D’après un document obtenu par CBC, la plainte a été déposée auprès de la Commission par une femme qui travaillait avec lui. La galerie d’art Mendel et le Remai Modern, comme personnes morales, sont nommés aux côtés de Gregory Burke comme répondants. Les détails ne sont pas spécifiés et les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

« Mon objectif en enquêtant sur cette plainte est de déterminer les faits et de recueillir les points de vue pertinents sur la situation », écrit l’enquêteuse de la Commission, Lewanna Dubray, en ajoutant qu’elle cherche des informations non seulement auprès de la plaignante et de Gregory Burke, mais également de « tous les témoins potentiels ».

La Commission n’a pas confirmé la plainte ni l’enquête, en évoquant des raisons de confidentialité.

L'avocat de la plaignante a, pour sa part, confirmé la plainte. De son côté, Gregory Burke n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC.

Une démission en décembre

Gregory Burke a pris les rênes de la galerie d’art Mendel en 2013, alors qu’elle planifiait sa transition pour devenir le musée Remai Modern. Le conservateur avait précédemment été à la tête de la galerie d’art Power Plant à Toronto et de la galerie d’art Govett-Brewster, en Nouvelle-Zélande.

Il a annoncé sa démission du Remai Modern en décembre dernier. Il quittera son poste le 15 mars.

« C’est une décision très difficile et je suis vraiment ému par les centaines de milliers de visiteurs que nous avons accueillis, en particulier ceux de la communauté de Saskatoon, et le soutien que nous avons reçu », avait-il déclaré au moment d'annoncer sa démission.

Le musée Remai Modern à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Il a ajouté qu’il avait accepté un poste à la galerie d’art d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, son pays natal.

Une enquête de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan est déclenchée lorsque des tentatives de médiation ou de règlement ne résolvent pas une plainte. Un enquêteur recueille alors les déclarations de témoins potentiels et les informations fournies par le plaignant et les défendeurs.

« L’enquêteur réfère ensuite le cas au commissaire en chef, qui décide si la plainte doit faire l’objet d’une nouvelle médiation, d’une audience, doit être rejetée ou doit être résolue d’une autre manière », est-il écrit sur le site Internet de la Commission.

D’après le Remai Modern, la recherche d'un remplaçant pour Gregory Burke à la tête du musée est en cours. Une mise à jour sera présentée au cours des prochaines semaines.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC