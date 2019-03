Calgary dit oui à son nouvel aréna, mais d’où viennent les fonds?

Le conseil municipal de Calgary a adopté un plan de financement pour quatre projets d'infrastructure majeurs à l'issue de longues heures de débats à huis clos, lundi. Mais la Ville a choisi de ne pas révéler le montant exact et l'origine des fonds qui permettront de réaliser ces projets estimés à plus d'1,5 milliard de dollars.

Dans un vote de 11 contre 4, le conseil municipal de Calgary a finalement approuvé une stratégie de financement pour développer quatre projets d’infrastructure à long terme :

un nouvel aréna pour remplacer le Saddledome;

l’expansion du centre BMO;

la rénovation du Arts Commons;

la construction d’un nouveau centre sportif au parc Foothills Athletic.

Les élus ont donné le feu vert à ces dépenses, tout en gardant le secret sur l’origine des fonds, sur les montants exacts et sur le calendrier de réalisation de ces projets.

Un silence qui fait jaser

Ce manque de transparence n’est pas au goût de certains conseillers qui ont exprimé leur malaise vis-à-vis de cette opacité.

Je suis vivement préoccupé par la situation. Evan Wooley, conseiller municipal

« De vives préoccupations entourent nos liquidités, notre cote de crédit et notre capacité à soutenir le milieu des affaires dans son ensemble », a spécifié le conseiller Evan Wooley. Or, « nous sommes sur le point d’investir plus d’un milliard de dollars et nous ne pouvons pas prendre d’autres engagements financiers sans en discuter de façon ouverte et réfléchie dans les mois à venir », a-t-il précisé en ajoutant que les Calgariens aussi devraient s’inquiéter de cela.

De son côté, Carla Male, la directrice financière de la Ville, a suggéré de ne développer qu’un des quatre projets approuvés par le conseil. Elle estime, elle aussi, que l’administration municipale doit compter ses deniers dans un contexte d’incertitude économique, en particulier avec les futures élections provinciales qui pourraient changer la donne.

Un autre conseiller, Peter Demong, a essayé de lui demander si, à défaut de dévoiler publiquement les sommes engagées pour ces quatre projets, il était possible d'en connaître l'origine. Sa requête a été rejetée.

« Ce n'est pas une opération suicide », a tenté de rassurer Gian-Carlo Carra. Cet élu, qui a voté pour la stratégie de financement, a souligné que le conseil municipal pourrait toujours annuler certains projets, s'ils s'avéraient ne pas être bénéfiques pour la Ville.

Naheed Nenshi, le maire de Calgary, a quant à lui justifié que la confidentialité était de mise dans ce dossier. Selon lui, la divulgation des sommes exactes engagées risquerait de nuire aux négociations entourant les projets.