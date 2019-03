Consultation publique à Forestville pour une carrière de quartz

La consultation publique est une étape obligatoire dans l'obtention du permis d'exploitation que tente d'obtenir la compagnie. Les résidents de Forestville ont pu y assister lundi soir à l'hôtel de ville de la municipalité.

Des comptoirs

Quartzite Ferland-Boilleau, une division de la compagnie Midatlantic Minerals, se servirait du quartz extrait dans cette carrière pour y confectionner des comptoirs. Le vice-président de la compagnie, Steve Daigle, affirme que le minerai trouvé au nord de Forestville est d'une très bonne qualité et d'une quantité suffisante pour qu'il soit exploité pendant de nombreuses années.

L'eau, la main-d'œuvre du coin c'est intéressant, l'énergie aussi. Mais c'est principalement la qualité du quartz qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a choisi Forestville , indique M. Daigle.

Le projet d'exploitation de ce gisement de quartz est bien accueilli par la Ville de Forestville. La mairesse Micheline Anctil croit qu'il y aura de nombreuses retombées économiques liées au projet.

On parle quand même d'un gisement qui a des années d'exploitation. On en a parlé en termes de qualité et de très grande quantité , explique la mairesse. L'accès est facile, [il y a] le port de mer pour le transport, alors je pense qu'on est dans des conditions favorables pour accompagner M. Daigle , poursuit Mme Anctil.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville Photo : Radio-Canada

Si Quartzite Ferland-Boilleau reçoit son permis d'exploitation, la compagnie espère pouvoir commencer ses opérations dès l'automne 2019.

Selon la compagnie, de 25 000 à 35 000 tonnes de minéraux pourraient être extraites annuellement et le gisement serait exploité de 6 à 8 mois par année.

