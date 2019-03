Hausse des tarifs de la CTT : une cabine téléphonique pour se plaindre

À l'intérieur de cette cabine improvisée sont inscrits le numéro de téléphone du bureau du maire et des suggestions de messages à lui livrer, y compris plus d'argent pour la Commission de transport (CTT) et l'annulation de l'augmentation proposée des tarifs, le 1er avril.

Au dos de la cabine des suggestions de quoi dire. Des Torontois commencent à prendre leur cellulaire et passer des appels @matintoronto pic.twitter.com/jpoqfPeNyY — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 5 mars 2019

Le conseil municipal doit se prononcer plus tard cette semaine sur cette hausse.

Le coût d'un passage augmenterait de 10 cents, alors que celui du laissez-passer mensuel pour adulte grimperait à 151 $. Le tarif en argent demeurerait à 3,25 $.

L'augmentation des tarifs générerait des revenus supplémentaires de près de 26 millions de dollars.

La CTT dit avoir besoin de cet argent pour l'aider à équilibrer son budget en 2019 et à financer notamment la correspondance de deux heures et les améliorations de service de l'an dernier. Les tarifs n'ont pas augmenté en 2018 , ajoute la Commission.

Le groupe TTCriders presse plutôt le conseil municipal de bonifier la subvention de la Ville à la CTT, affirmant que le réseau de transport en commun est sous-financé .

On demande [aux usagers] de payer plus cette année pour les mêmes services. On aimerait que le conseil municipal annule les hausses tarifaires cette année et investisse plus pour améliorer le service. On demande un 1,50 $ par usager de la Ville de Toronto [plutôt que 1 $ actuellement]. Anna Lermer, coordinatrice de projet à TTCriders

Fraude

Par ailleurs, la vérificatrice municipale révélait récemment que la CTT avait perdu 61 millions de dollars en 2018, à cause d'usagers qui voyageaient sans payer.

Nombre d'usagers se demandent si la Commission ne devrait pas en faire plus pour contrer la fraude avant de hausser à nouveau ses tarifs.