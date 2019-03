Construction du nouveau Costco à Sherbrooke : les travaux sont lancés

Les élus sherbrookois ont également voté, lundi soir, en faveur d'un budget additionnel de 888 100 $ pour procéder au doublement du boul. Monseigneur-Fortier entre le boul. du Plateau-Saint-Joseph et la rue Francis-McCrea. Cette décision a été prise afin d'éviter la hausse attendue de la circulation dans le secteur.

Une étude de circulation a été faite dans le secteur. « Ce qu'on a observé c'est qu'avec l'arrivée du Costco, si on laissait les infrastructures telles quelles, on aurait une dégradation du niveau de service. Actuellement, on est dans un niveau de service vert entre A et C. Si on laissait ça comme ça, on deviendrait dans le F, un niveau rouge. Ça serait très difficile de circuler, avec des très longues files d'attente et probablement une impossibilité de sortir du secteur du Costco », indique la directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Outre le doublement de la voie, le budget inclut l'ajout d'un feu de circulation à l'intersection de la future rue Achille-Beaucher qui se trouvera à la sortie du Costco. Cette rue sera construite entre les boulevards Josaphat-Rancourt et de Monseigneur-Fortier.

Ces travaux auront lieu au cours de l'été.

Le Costco a obtenu son permis pour l'aménagement du site et des travaux d'aménagement sont en cours. L'entreprise estime avoir besoin de huit mois pour procéder à la construction de ce magasin entrepôt. Il est possible que l'ouverture se fasse en 2019.

L'entrepôt passera d'une superficie de 9300 mètres carrés (100 000 pieds carrés) à 14 600 mètres carrés (160 000 pieds carrés). Outre le commerce, il y aura un poste de vente d'essence de 24 pompes.

Étude de circulation plus large

Le déménagement du Costco au plateau Saint-Joseph est dans l'air depuis 2015. Plusieurs prétendent que l'ouverture de ses pompes à essence aura un impact important sur le coût de l'essence à Sherbrooke : la chose s'étant produite dans d'autres villes où Costco s'est installé.

La Ville a également évalué la circulation dans l'ensemble du plateau McCrea. « Avec les débits de circulation du plateau St-Joseph, avec ceux du Costco, tout le développement résidentiel du secteur, l'école Plein-Soleil qui s'est construite, l'ajout possible d'une école secondaire de 1300 élèves, il va y avoir un grand apport de circulation », soutient Mme Gravel.

La rue Prospect et tout le secteur près de l'école Plein-Soleil seront analysés. Des recommandations pour tout le quartier pourront être faites par la suite. « Avec le projet du plateau McCrea, on sait qu'on devrait doubler le boul. Lionel-Groulx en 2020, 2021 », ajoute-t-elle.