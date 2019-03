Sortie de piste : les vols ont repris à Halifax

Le Boeing 767, qui transportait 211 passagers, a atterri sans difficulté à 18 h 30, mais a quitté la piste au moment où il effectuait un virage pour se rendre à l’aérogare.

Une tempête s’abattait sur Halifax lundi et avait provoqué des annulations de vol, plus tôt dans la journée.

L’incident n’a pas fait de blessés. Selon une passagère, Lilly Burgoyne, c’est comme si l’appareil avait roulé sur une bande rugueuse comme celles qui bordent les autoroutes.

L’aéroport Stanfield d’Halifax a fermé ses pistes après l’incident. Les vols ont pu reprendre après 21 h, suivant l’évacuation des passagers par autobus.

Selon une porte-parole d’Air Canada, Isabelle Arthur, il n’a pas été possible d’évacuer les passagers plus rapidement à cause des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient à l’aéroport en soirée, lundi.