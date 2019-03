Coût des baux de villégiature élevés à Lac-Kénogami : la Ville aide les citoyens

Un avis de motion a été présenté à ce sujet par le conseiller municipal responsable du district, Jonathan Tremblay. L’adoption du règlement doit suivre prochainement.

Les nouvelles règles ont pour but d'aider certains propriétaires de Lac-Kénogami détenant des résidences construites sur des terres publiques intramunicipales (TPI).

Certains paient jusqu’à 7000 $ en loyer au gouvernement chaque année, en plus de leurs taxes foncières.

Enfin, on a une solution pour le présent et pour le futur. Ce soir, c’est avec beaucoup de fierté que je l’annonce, même si je suis partagé parce que ça n’a pas de bon sens d’avoir pris en otage des citoyens pendant autant d’années , a déclaré Jonathan Tremblay.

Vingt-sept résidences sont touchées par les mesures annoncées.

La séance du conseil municipal avait lieu au Vieux-Théâtre de La Baie. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

La résolution du conseil de ville sera acheminée au ministre des Ressources naturelles pour approbation.

Bruno Simard, un citoyen de Lac-Kénogami, se réjouit du dénouement.

Il y a des gens qui sont au bord de la faillite dans notre groupe. Le combat est loin d’être terminé. Le moratoire qui empêche les gens d’acheter leurs terrains prévaut toujours et c’est imbécile Bruno Simard, citoyen de Lac-Kénogami

Le prochain cheval de bataille de la Ville sera de faire lever ce moratoire, affirme le conseiller Tremblay.

Urgence climatique

Dans un autre ordre d’idées, Saguenay a adopté une déclaration d’urgence climatique.

Un programme de protection du climat sera mis en place en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM). En vertu de ce programme, la Ville devra notamment comptabiliser sa production de gaz à effet de serre.

On est en train de finaliser ce diagnostic et on va proposer un plan , explique le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

Enfin, les conseillers municipaux ont entériné l’adoption d’un règlement d’emprunt de 40 millions de dollars pour la construction d’un nouveau centre de tri et pour la rénovation de l’Aérogare de Bagotville.

Près de 95 % de l’investissement requis pour la refonte du centre de tri, construit en 1987, sera remboursé par le gouvernement.

Quant à la rénovation de l’aéroport, le projet est également conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernementale. La part de Saguenay est évaluée à 12 millions de dollars.

Un cautionnement de 3,7 millions de dollars est aussi accordé à Diffusion Saguenay pour la rénovation du Théâtre Palace Arvida. Les travaux commenceront au cours des prochaines semaines. L'ouverture de la salle de spectacles est prévue à l’automne.