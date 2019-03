Des hôpitaux albertains délaissent les traditionnelles jaquettes

Chaque matin, Rozalia Meichl se force à s’habiller normalement, même si ce n'est que pour passer la journée à l’hôpital.

Le processus peut être long, mais il lui tient à coeur. La femme de 64 ans a été paralysée au bas du corps depuis qu’elle a été poussée en bas d’une plateforme de train léger sur rail (TLR) en novembre dernier. « Du moment que je suis habillée, je sais que je suis prête pour ma journée », dit-elle.

Plusieurs professionnels du réseau de santé sont convaincus que ce simple petit geste peut grandement améliorer la qualité de vie des patients à long terme, en plus d’accélérer leur rétablissement. C’est exactement l’idée derrière le programme « End PJ Paralysis », ou « À bas la paralysie du pyjama » de Services de santé Alberta (AHS). L’initiative importée du Royaume-Uni se répand maintenant dans les hôpitaux d’Edmonton et de Calgary.

« C'est assez extraordinaire de voir les patients debout et habillés », dit Sarah Staples, ergothérapeute à l’hôpital de Foothills. « [Ils] me disent qu’ils se sentent eux-mêmes à nouveau ».

Une fois habillés, les patients ont envie de faire autre chose que de retourner se coucher, explique Paul Wright, gestionnaire des soins des patients pour la région de Calgary à Services de santé Alberta. « On va rester debout, rester habillé et faire quelques activités de la vie quotidienne », estime-t-il.

Juan Vargas, hospitalisé depuis un mois, sent certainement la différence. « Il y a quinze jours, je ne pouvais presque rien faire. Je restais au lit pendant des heures et des heures, raconte-t-il. Avec mes vêtements, j’essaie de faire quelque chose de différent chaque jour. »

Selon Services de santé Alberta, les patients qui restent en pyjama plus longtemps que nécessaire sont davantage sujets aux infections et perdent plus rapidement de leur force musculaire et de leur mobilité. « Ça peut faire la différence entre rentrer à la maison ou aller dans une résidence pour personnes semi-autonomes », dit leur site Internet.