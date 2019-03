Barack Obama à Winnipeg, un discours de modération et d’espoir envers la jeunesse

L'ancien président américain Barack Obama a prononcé un discours rempli d'espoir à Winnipeg, lundi soir, lors de sa discussion-conférence au centre Bell MTS. Il a notamment insisté sur l'importance de la nouvelle génération et la nécessité de créer un monde politique plus mesuré et inclusif.

C’est face à une salle pleine que s’est exprimé l’ancien président, largement applaudi à son arrivée sur l’estrade.

Pendant une heure, Barack Obama est revenu sur son parcours à la présidence avec un leitmotiv à la bouche, l'intégrité.

Si l’ancien président est connu pour ses grands exercices oratoires, il a choisi la carte du naturel lundi soir.

En prenant son temps, et parfois en cherchant ses mots, Barack Obama n’a toutefois pas manqué les occasions de mettre sa vision de la politique en parallèle avec celle pratiquée actuellement dans le bureau ovale.

« Je pense que, quand on a du pouvoir, de l'attention et des gens qui nous disent toujours oui, on commence à perdre le sens des réalités », a-t-il reconnu.

Savoir reconnaître l’expertise des autres

Barack Obama a souligné qu'il a toujours eu de bons rapports avec les premiers ministres canadiens.

« J'ai eu de bonnes relation avec Harper et Trudeau parce que vous êtes des cousins, c'est la famille. On est si proches et liés economiquement et culturellement que c'est inévitable que nos gouvernement s'entendent », a-t-il affirmé.

Barack Obama a notamment rappelé l’importance de la diversité d’opinions dans la prise de décision politique. « Lorsqu'on regarde les faits, la science alors, on peut régler les problèmes », a-t-il lancé devant une foule conquise et sous de nombreux applaudissements.

« Le danger que nous avons aujourd'hui sur la scène politique internationale, c'est que nous sommes poussés par nos émotions, qui sont déconnectées des faits avérés. Elles agissent comme des boucliers face à la raison et à la logique », a-t-il avancé.

« Il ne faut pas être gêné de dire qu'on ne comprend pas les choses. Si on ne sait pas, il faut poser la question », a-t-il lancé aux personnes venues le voir.

Croire en la force populaire

Le 44e président des États-Unis a également rappelé certains grands événements historiques, comme la chute du mur de Berlin, afin de soutenir l’idée selon laquelle « les changements politiques viennent du peuple ».

« Si les citoyens insistent sur l'intégrité, les faits, contre les mauvaises politiques, des changements se produisent », a-t-il assuré.

Les jeunes comme espoir

Barack Obama a également beaucoup insisté sur le pouvoir des nouvelles générations pour notamment faire valoir l'importance de la diversité.

« Comme ils ont été élevés avec l'idée que tous doivent être traités de manière égale, ça s'améliore, a-t-il affirmé. Ils sont choqués de voir comment nous, les vieux, nous étions. »

Pour Alina Andres, 17 ans, ce message est réconfortant.

Alina Andres est ravie d'avoir vu Barack Obama « avoir une simple discussion ». Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

« Il a parlé de ma génération et de son pouvoir de défier les normes sociales. C’est encourageant de voir que nos voix sont entendues et que toutes nos actions, ce n’est pas pour rien. C’était aussi bien d’entendre qu’il reconnaisse qu’il y a eu des erreurs dans le passé », raconte-t-elle à la sortie de la conférence.

Je viens juste d’être acceptée à l’université et c’est inspirant de voir qu’on peut aller loin. Alina Andres

Un public optimiste

Guy Sherwood est venu avec son frère, Paul, et sa mère, Béatrice. Même s’il avoue être un peu déçu de ne pas avoir eu droit à un véritable discours de l’ex-président, il est ravi du message.

« On est venu pour être inspirés », explique-t-il.

« C’est rassurant de savoir qu’il y a encore beaucoup de monde un peu plus progressiste au sud de la frontière », affirme pour sa part Paul Sherwood.

Béatrice, Paul et Guy Sherwood ressortent « pleins d'espoir » de la conférence de Barack Obama. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

« La génération des baby-boomers est peut-être un peu essoufflée maintenant, elle a peut-être un peu oublié son idéalisme », reconnaît-il par ailleurs.

Mais tous les trois soulignent l'importance de la relève. « Il faut croire en la jeunesse c’est important », ajoute Béatrice Sherwood.