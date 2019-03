Une patineuse de Papineauville obtient son meilleur pointage aux Jeux du Québec

L'athlète de 12 ans participait à la grande fête du sport québécois pour la première fois. Elle a obtenu un pointage de 27,76 lundi, à Québec, qui lui a permis de terminer parmi les 15 meilleures patineuses artistiques, comme elle l'espérait.

La représentante de l'Outaouais a l'habitude de réussir de bonnes performances lorsque la pression est élevée. Ippersiel Roy avait terminé deuxième aux Qualifications régionales des Jeux du Québec à Gatineau en janvier. Elle a aussi remporté un championnat provincial à l'âge de 10 ans.

Ce n'est pas trop stressant. Le monde, ça ne me stresse pas vraiment , a-t-elle expliqué avant de quitter pour les Jeux du Québec. Elle savait qu'elle avait bien répété sa routine et qu'elle était en contrôle de ses sauts, la partie qu'elle préfère dans son sport.

Anabel Ippersiel Roy et son entraîneuse Valérie Crispin pendant un entraînement Photo : Radio-Canada / Kim Vallière

Elle ne s'inquiétait pas non plus du fait qu'elle allait certainement compétitionner contre des athlètes qui ont un plus gros volume d'entraînement qu'elle. Il n'y a pas de club de patinage dans sa municipalité, située à mi-chemin entre Montréal et Gatineau.

Des fois, je mange dans la voiture, je me change dans la voiture. Après ça je patine, je mange et je me couche. Anabel Ippersiel Roy

La jeune fille fait donc partie du Club de patinage de Thurso, situé à une vingtaine de minutes à l'ouest de Papineauville. Elle fréquente aussi les arénas de Masson-Angers et de Gatineau, où elle s'entraîne parfois avec les athlètes qui évoluent dans les programmes de sports-études.

Ces dernières passent une quinzaine d'heures à l'entraînement chaque semaine, contre un maximum de huit dans le cas d'Ippersiel Roy. C'est à peu près la moitié. Il y a beaucoup de voyagement, c'est le soir aussi, donc c'est moins facile. Elle est plus fatiguée après sa journée au complet d'école , a mentionné son entraîneuse des quatre dernières années, Valérie Crispin.