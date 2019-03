Main tendue de l'aéroport : le maire Labeaume émet une condition 

Régis Labeaume n'avait qu'une seule phrase pour la direction de l'aéroport, celle d'entériner le plus vite possible les candidatures retenues par la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie pour combler les trois postes vacants au sein de son conseil d'administration.

Une exigence qui pourrait, selon le maire, traduire par un réel élan de collaboration dans les circonstances. « Qu'ils les accueillent, c'est tout! » a-t-il répété.

Régis Labeaume souhaite que tout soit réglé avant la prochaine assemblée générale de l'aéroport, le 19 avril.

Opération charme

Le maire a souligné que la direction de l'aéroport ne ménage pas ses efforts ces dernières semaines pour redorer son image dans les médias. « On a fait le calcul. Ils se sont payé 37 pages d'autopromotion dans les journaux depuis quelques semaines. Ils en ont pour 200 000 $ », a-t-il déclaré.

Dans sa lettre, le conseil d'administration de l'aéroport promet la création d'un comité pour travailler sur le développement de l'offre aérienne. Il s'agit d'une recommandation du comité d'expert sur l'accessibilité aérienne dont le rapport a fait grand bruit cet hiver.

Le maire fait fi de cette proposition. Il n'en démord pas. « Qu'ils nous disent à quelle date les administrateurs que l'on a choisis vont participer à leur premier conseil d'administration. »

La porte-parole de l'aéroport, Laurianne Lapierre, confirme que les candidatures seront analysées par le conseil d'administration en vertu des critères déjà prévus par leur règlement. « Il fera connaître sa décision en temps et lieu », indique-t-elle.

Le maire affirme ne pas avoir eu de discussion avec la direction de l'aéroport ou avec son conseil d'administration dans les dernières semaines. Il reste déçu de leur décision d'avoir nommé un nouveau président du conseil d'administration, la semaine dernière, avant la nomination des trois administrateurs proposés.

Mises en demeure

Dans sa lettre, la direction de l'aéroport ne dit pas un mot sur les 26 mises en demeure qu'elle a envoyées il y a quelques semaines aux membres du comité sur l'accessibilité aérienne.

La porte-parole de l'aéroport refuse de dire clairement si la lettre met fin aux démarches judiciaires. Le conseil d'administration reconnaît néanmoins que la version du rapport rendu public le 22 février est plus nuancée que la version qui lui avait été remise.

Laurianne Lapierre soutient que la lettre publiée « témoigne d'une réelle volonté de regarder vers l'avant et d'entrer dans une dynamique de collaboration et d'ouverture. »