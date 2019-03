L'Intrépide de Gatineau vient finalement à bout des Vikings de Saint-Eustache

L'Intrépide de Gatineau s'est compliqué la vie dans sa série contre les Vikings de Saint-Eustache, mais il en est est finalement venu à bout, lundi soir, au Complexe Branchaud Brière. Devant une foule de plus de 1000 spectateurs, Gatineau a remporté une victoire de 5-1 dans ce 5e et ultime match de la première ronde des séries.

L’entraîneur-chef de l’Intrépide, Martin Lafleur, était heureux de la prestation de son équipe alors que la pression était à son comble.

Je suis très très fier de mes gars parce qu’on a eu un test de caractère et un test d’adversité dans cette série-là. On a été acculé au pied du mur deux fois. Il y avait beaucoup de monde pour ces jeunes-là. C’est quelque chose d’impressionnant. Je suis très content de notre performance , souligne Lafleur, qui avait prédit, avant la série, que les Vikings ne seraient pas une proie facile.

Voici les 3 premiers but du match entre @Lintrepidegat et les @VikingsAAA remporté 5-1 par #Gatineau. pic.twitter.com/x9cNXauSns — Jonathan Jobin (@jobinjo) 5 mars 2019

Le capitaine Anthony Hamel, qui a récolté un but et une passe, croit que le travail acharné de l’Intrépide a fini par payer dans cette série.

On a travaillé fort, on a suivi le plan de match et on a fait ce qu’on devait faire. L’entraîneur nous l’avait dit qu’on jouerait dans leur tête si on le faisait , mentionne le joueur, qui croit que ses coéquipiers ont forcé les Vikings à sortir de leur match.

Les applaudissements et la présence [de la foule] ont été motivants. C’était plaisant, on avait des frissons, c’est un très très bon sentiment. Anthony Hamel, capitaine de l'Intrépide

Un gardien qui fait des miracles

La solution pour l’emporter contre Saint-Eustache était peut-être de tirer moins souvent sur le gardien. Depuis le début de la série, Nikolas Hurtubise avait été étincelant devant la cage des Vikings. Lors des quatre premières rencontres, l’Intrépide avait envoyé plus de 200 tirs au filet.

C’est la raison pour laquelle cette série s’est rendue à cinq matchs. Il a été solide tout le long. À force de persévérer et de mettre de la pression, on l’a fait céder, mais il a été excellent , ajoute Martin Lafleur.

Le gardien des Vikings, Nikolas Hurtubise, a encore une fois été solide devant l'Intrépide Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ironiquement, l’Intrépide a remporté ce 5e match en récoltant son plus petit nombre de tirs dans la série, avec 34. On ne peut pas être parfait pendant cinq matchs. Je crois qu’il a un peu droppé aujourd’hui. En plus nous avons eu de très bons tirs , raconte le capitaine à propos du gardien adverse.

L’Intrépide affrontera les Gaulois de Saint-Hyacinthe lors de la prochaine ronde.