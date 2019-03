Des bornes-fontaines enneigées à Lévis

« Je me dis que le temps que tu nettoies, bien tu fais pas l'intervention au niveau des incendies. C'est juste au moins pour lever le flag pour dire que la sécurité publique doit avoir préseance sur d'autres choses », affirme Jean-Pierre Bérubé, résident de Lévis.

La Ville soutient toutefois que la grande majorité de ses 4000 bornes-fontaines est bien déneigée et que l'opération sera complété lundi soir ou mardi matin au plus tard. On attribue notamment la situation actuelle à l'hiver exceptionnel que l'on connaît.

« On a trois déneigeurs qui font affaire avec la Ville et je pense que cette année on a eu de leur part un travail exceptionnel », souligne le directeur du Service de la sécurité incendie de Lévis, Luc de la Durantaye.

« Il ne faut pas oublier que ces gens là déneigent actuellement dans des conditions exceptionnelles et des fois, juste propulser la neige à des hauteurs excessivement importantes, ça rend le déneigement beaucoup plus long que d'habitude », insiste le directeur.

À Québec la politique de déneigement oblige les entrepreneurs privés à compléter le déneigement des bornes 72 heures après la fin des précipitations.

À Lévis, il y a un délai à respecter, mais la ville se concentre d'abord sur le déneigement de ses rues. Le service des incendies soutient que ses camions-citernes ont 20 minutes d'autonomie en approvisionnement en eau et qu'il est facile de retrouver rapidement une borne-fontaine.

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) tient toutefois à rassurer les citoyens. Les personnes assurées seront indemnisées en cas d'incendie. S'il y a un problème avec une borne, les assureurs se tourneront vers les municipalités.

« Si la Ville a été négligente et qu'elle aurait dû déneiger et c'est ce qui a causé des dommages plus importants, l'assureur pourra exercer son droit de recours contre la municipalité, mais ça, c'est vraiment du cas par cas », conclut Line Crevier, responsable du Centre d'informations du BAC.

Avec les informations de Nicolas Vigneault