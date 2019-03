Jean-François Aubin veut les Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2024

Trois-Rivières n’a pas accueilli les Jeux du Québec depuis 20 ans. Les derniers jeux d’été trifluviens remontent à 1999 et ceux d’hiver, à 1975. Pour Jean-François Aubin, il est plus que temps que la Ville invite les jeunes sportifs à se réunir en Mauricie.

On est fier des clubs de sport qu’on a, des entraîneurs qu’on a et du sport amateur qui s’est développé à Trois-Rivières, de nos installations aussi , se réjouit-il.

On va dire au reste du Québec : "Venez nous voir, on vous attend et on a hâte de vous recevoir!"

Jean-François Aubin, candidat à mairie de Trois-Rivières