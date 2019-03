Soins cardiaques : des solutions pour contrer les listes d'attente

La région sanitaire de Winnipeg confirme que pendant le mois de février, 102 personnes étaient sur la liste d'attente pour des interventions chirurgicales non urgentes en soins cardiaques.

Le président-directeur général de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), Réal Cloutier, est au courant de la situation, dénoncée samedi par un cardiologue qui a tenu à garder l’anonymat.

Tous les services cardiaques de la région sanitaire sont centralisés à l’Hôpital Saint-Boniface, où environ 51 000 patients utilisent les services cardiaques de l’établissement au cours d’une année.

Selon le cardiologue, interviewé par CBC, 75 % des interventions chirurgicales ont dû être annulées la semaine dernière, « et nous devons constamment annuler et retarder davantage les opérations du coeur pour de nombreux patients », dit-il.

Que fait l'ORSW?

Réal Cloutier admet que la liste d’attente s’est allongée, mais dit aussi que le nombre de patients en attente diffère de celui des patients prêts pour une opération. Selon lui, 102 personnes sont en attente cette semaine, parmi lesquelles 63 patients sont prêts pour une intervention. En octobre dernier, la liste d’attente comptait, au total, une soixantaine de noms.

« Nous travaillons avec l’Hôpital Saint-Boniface et le programme des soins cardiaques pour régler ce problème, affirme Réal Cloutier. En fait, ils se parlent chaque semaine pour évaluer les causes du problème et voir quelles mesures peuvent être prises. »

Personne ne veut avoir à annuler une intervention chirurgicale. Réal Cloutier, PDG de l'Office régional de la santé de Winnipeg

Administratrice en chef de la santé au sein de l’ORSW, Krista Williams ajoute que la région sanitaire a fait « plusieurs améliorations dans la gestion de la liste d’attente ».

« Nous avons stabilisé cette liste depuis 2017 », explique-t-elle. Si cette liste a connu un pic en février, « elle n’est pas à un point record. Elle a atteint un nombre plus grand par le passé et sur des temps plus longs », dit-elle.

Elle tient par ailleurs à se faire rassurante : « Cela ne nous empêche pas de réagir aux urgences cardiaques. Nous surveillons la condition cardiaque de nos patients de très près et nous adaptons parfois notre emploi du temps des opérations chirurgicales pour répondre aux changements de conditions de nos patients. »



Un manque de personnel

Le manque d’infirmiers et d’infirmières est une des causes du problème. 22 % des postes ne sont pas comblés dans les deux unités de soins intensifs de l’ORSW.

Réal Cloutier précise que 33 diplômés récents du programme de soins critiques ont été embauchés par l'ORSW. 12 d’entre eux travaillent au sein du programme cardiaque de l’HSB.

D’une durée de six mois, le programme de soins critiques est offert aux infirmières qui détiennent une expérience minimale d’un an en soins aigus. L’ORSW encourage le personnel infirmier à suivre ce programme.

Krista Williams rappelle que le travail aux soins cardiaques « demande des compétences spécifiques de nos infirmières » et qu’il n’est pas facile de pourvoir tous les postes vacants.

« Mais nous cherchons des solutions. Nous devons recruter des infirmières sur le long terme et les retenir », dit-elle, ajoutant que l’ORSW embauche des finissants du programme de soins critiques mais cherche aussi à recruter dans d’autres provinces.