Les comédies musicales ont la cote au Théâtre Capitol

Le Théâtre Capitol développe une expertise en comédies musicales à grand déploiement depuis quatre ans. Une équipe de production de plus en plus expérimentée bâtit un avenir prometteur pour le genre dans les Maritimes.

En 2016, le Théâtre Capitol collabore avec Tutta Muscia, un groupe d’une quarantaine de musiciens qui enseignent au programme de musique Sistema Nouveau-Brunswick. Ils se lancent un défi ambitieux : monter la comédie musicale La mélodie du bonheur.

On parle de productions locales, qui arrivent à offrir une qualité très professionnelle chaque année, et on est en train de développer une expertise dans la région, en plus de développer un nouveau public , relate la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth.

Franc succès, Le Théâtre Capitol met en scène tour à tour Oliver, Mary Poppins et finalement, La belle et la bête en 2018.

On est en train de développer une réputation pour la production qui a lieu ici , se félicite Mme Rayworth. Au-delà des comédiens et des musiciens, elle salue la force de l'équipe qui est derrière tout ça, la création, la conception du projet .

Cette année, près de 10 000 spectateurs ont assisté aux 11 représentations. Depuis le succès de la Mélodie du bonheur en 2016, le Théâtre Capitol présente chaque année une production maison.

La Mélodie du bonheur au Théâtre Capitol en 2015. Photo : Radio-Canada

On offre des opportunités à des gens qui travaillent ici, qui sont en train de bâtir leur carrière. Kim Rayworth

L’équipe locale a rapidement développé une expertise dans ce type de spectacle. La réputation de Moncton attire des artistes professionnels au Nouveau-Brunswick. Les artisans, grands gagnants de cette nouvelle grappe artistique, élargissent leur champs de compétence.

J’ai fait Oliver, l'année passée j'ai fait Mary Poppins et cette année Beauty and the Beast, explique le scénographe Marc Lamontagne. On dirait que tous les ans, l'équipe grossit tout le temps.

Le créateur a même droit à des assistants depuis deux ans pour l’épauler dans la fabrication des décors.

C'est super et on essaie de garder les gens dans la région. Marc Lamontagne

Pendant ce temps, le Théâtre Capitol accroche un public avide de comédies musicales. À travers le style, ils comptent fidéliser les mordus pour l’ensemble de leur programmation.

Il y a du monde qu'on voit ici seulement pour cet événement, cette programmation, puis on se dit que tôt ou tard, on va réussir à leur faire découvrir nos autres activités , espère la directrice du théâtre.

Kim Rayworth, directrice du Théâtre Capitol. Photo : Radio-Canada

Le Théâtre Capitol confirme déjà une cinquième production l'an prochain et de nouvelles avenues sont déjà envisagées. Des tournées estivales font partie des options étudiées.