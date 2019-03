Minéraux et métaux : le nouveau plan d'Ottawa bien accueilli par l'Association minière du Québec

Le nouveau plan d'Ottawa pour les minéraux et les métaux est bien accueilli par l'Association minière du Québec.

Ce plan divisé en six orientations a été présenté lors du congrès international de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui se déroule à Toronto.

L'Association minière du Québec avait participé à la consultation qui a mené à la réalisation de ce nouveau plan.

C'est sûr que nous, à l'Association minière du Québec, on l'accueille positivement. C'est un plan qui comprend des orientations qui sont cohérentes avec nos actions et nos préoccupations , commente Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Josée Méthot souligne également l'importance de ce congrès de l'Association des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto.