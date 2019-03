Des trousses de naloxone distribuées à London en prévision des Junos

Les serveurs des restaurants et des bars de London ont reçu une formation sur les surdoses d'opioïdes en prévision du gala récompensant les artisans de la musique qui se déroulera du 11 au 17 mars 2019.

L’Association canadienne de musique sur scène entame une tournée nationale de sensibilisation à la prévision des surdoses d’opioïdes à London, dans le sud-ouest de l'Ontario.

La formation permet de reconnaître les signes d’une surdose et informe les participants sur les étapes entourant l’administration d’une dose de naloxone.

Les musiciens sont plus à risque d’être victime d’une surdose. Ils consomment pour gérer l’adrénaline après une performance [...] ou pour lutter contre le sentiment d’être loin de leur famille , explique le pharmacien Faisal Khawash, devant une cinquantaine de participants.

Une cinquantaine de personnes ont participé à un événement de sensibilisation aux surdoses d'opioïdes destinés au milieu de la musique. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

L’objectif de cette sensibilisation est d’outiller ceux qui graviteront autour des spectacles et événements musicaux afin de prévenir les surdoses d’opioïdes chez les musiciens, mais aussi les spectateurs.

Nous le constatons dans les médias, il y a des morts lors de festivals et des études montrent que des musiciens consomment pour gérer le stress , explique la directrice des opérations pour l’Association canadienne de musique sur scène, Victoria Sheperd.

En formant les gens qui oeuvrent dans l’industrie, on espère prévenir ces [situations] , ajoute-t-elle.

Et si la tournée nationale a été lancée dans la ville du sud-ouest de l’Ontario, c’est en grande partie pour préparer la communauté au gala des prix Juno.

Des surdoses pourraient arriver , prévient Ace Piva, cofondateur de l’organisme Over The Bridge, une organisation qui met à la disposition des membres de l’industrie des ressources en santé mentale et en toxicomanie.

Tous les milieux font face à la crise des opioïdes, mais il y a un tel volume de personnes dans l’industrie de la musique durant les concerts que les surdoses sont plus élevées dans notre milieu , explique Ace Piva.

Des techniques pour identifier et prévenir des agressions à caractère sexuel et même des attaques terroristes ont aussi été données.