Démission de la ministre Philpott : l'AFPC dénonce « beaucoup de pression sur les fonctionnaires fédéraux »

En tant que présidente du Conseil du Trésor, Mme Philpott partageait avec la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Carla Qualtrough, la responsabilité du système de paye Phénix.

Elle a démissionné du lundi dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin.

Nous sommes sous le choc actuellement. Ça fait beaucoup de pression sur les fonctionnaires fédéraux qui ont vu deux ministres changer [...] dans les derniers mois, avec toutes les priorités au niveau du gouvernement du Canada , réagit Mme Picard en entrevue téléphonique à Radio-Canada.

Lorsqu'on voit les problèmes de paye avec Phénix, la négociation collective - nous attendons toujours les dédommagements pour les fonctionnaires fédéraux -, c'est énorme. Magali Picard, vice-présidente de l'AFPC

Jane Philpott avait été nommée nouvelle présidente du Conseil du Trésor lors d'un remaniement le 14 janvier. Elle succédait alors à Scott Brison, qui avait donné sa démission. Elle héritait ainsi du dossier Phénix, le système de paye des fonctionnaires fédéraux.

Depuis trois ans déjà, les ratés de Phénix se poursuivent. Tous les mois depuis un an, quelque 80 000 nouveaux cas en moyenne mensuellement s’ajoutent aux dizaines de milliers d’autres déjà en attente de traitement, ce qui continue, au bout du compte, d’être supérieur aux capacités de traitement du Centre des services de paye.

Magali Picard juge que les priorités restent les mêmes et elle entend mettre la pression sur le prochain ministre.

Je ne crois que Mme Philpott avait vraiment eu la chance de maîtriser chacun des dossiers qui sont tout à fait majeurs [...] Il faut que les priorités demeurent les mêmes. On pense à la correction de tous les dossiers de paye des fonctionnaires fédéraux. On veut voir les dossiers qui nous concernent traités en priorité. De notre côté, on va mettre la pression qu'il faut sur la ou le prochain(e) ministre , indique-t-elle.

Selon Mme Picard, les négociations menées avec Mme Philpott avaient fait place à beaucoup d'espoir dans le dossier Phénix.

Elle avait fait preuve de beaucoup d'écoute et on souhaitait voir la situation évoluer d'une façon rapide , ajoute Mme Picard.

Agrandir l’image La vice-présidente nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Magali Picard. (Archives) Photo : Radio-Canada

Dans sa lettre de démission adressée au premier ministre Justin Trudeau, Mme Philpott affirme avoir pris sa décision après avoir sérieusement réfléchi aux événements qui ont ébranlé le gouvernement fédéral dans les récentes semaines.

Les preuves des efforts faits par des politiciens et/ou des responsables pour faire pression sur l'ancienne procureure générale [Jody Wilson-Raybould, NDLR] pour intervenir dans le dossier criminel impliquant SNC-Lavalin, et la preuve sur le contenu de ces efforts ont soulevé de graves inquiétudes pour moi , ajoute-t-elle.

Pour sa part, Magali Picard dit respecter les raisons évoquées par Mme Philpott.

Je crois que c'est important de tenir à ses valeurs, alors je me vois dans l'obligation d'être en support à sa décision, mais je ne vous cacherai pas que c'est une décision qui est difficile à accepter comme représentante des travailleurs de l'État , poursuit-elle.

Il s'agit de la troisième démission reliée à l'affaire SNC-Lavalin pour le gouvernement, après celles de l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould et du conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau, Gerald Butts.