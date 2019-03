Des problèmes d’horodateurs au centre-ville de Sherbrooke

Jeudi soir dernier, le Sherbrookois Antoni Daigle était de passage au centre-ville de Sherbrooke. Au moment de payer à l’horodateur, il constate que la machine n’indique pas la bonne heure. Confus, il prend tout de même un billet de stationnement pour réaliser quelques heures plus tard qu’une contravention a été déposée dans son pare-brise.

J’étais un peu surpris de voir qu’en cas de dysfonctionnement, au niveau de la Ville et du service, on continue d’appliquer la réglementation et qu’on donne des contraventions.

Antoni Daigle