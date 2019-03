Expression anglaise. Littéralement, « liste du sceau », la « bucket list » désigne une liste de choses qu'on veut accomplir ou essayer avant de mourir. Dans la chronique En français SVP, l'humoriste et diplômée en traduction Maude Landry propose de la remplacer par l'expression « liste d'épice-vie », qui joue sur liste d'épicerie et sur l'impératif Spice Girl-ien d'épicer sa vie. L'expression « pissenliste » a également été évoquée, faisant référence aux choses à accomplir avant de manger les pissenlits par la racine.

Exemples

Exemple 1

Nager avec des requins, sauter en parachute avec sa famille, faire une chorégraphie avec des danseurs, un marathon à Cuba : Will Smith a une liste d'épice-vie impressionnante pour sa nouvelle émission Will Smith’s Bucket List. Est-ce qu'il va mourir bientôt? Non, c'est juste parce qu’il est riche et qu’il n’a rien à faire, et c’est vrai que ça fait longtemps qu’on ne lui a pas donné d’attention.

Exemple 2

- « As-tu vu le film Bucket List avec Morgan Freeman et Jack Nicholson? C’est l’histoire de deux hommes en phase terminale d’une maladie grave qui partent en road trip pour vivre leurs derniers moments.

- Heille, non je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air super bon! Je mets ça dans ma liste d'épice-vie »