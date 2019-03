Des municipalités du Québec réclament la modernisation du pacte fiscal

L’entente actuelle est en vigueur depuis 2016 et viendra à échéance à la fin de 2019.

On est déjà au mois de mars et il faudrait qu’au mois de septembre ça soit terminé , explique Jacques Demers, le président de la FQMFédération québécoise des municipalités , pour justifier l’empressement de son organisation.

Il voudrait que les municipalités sachent sur combien d’argent elles pourront compter avant d’esquisser leurs budgets pour 2020.

Une des demandes phares de la FQM est que le gouvernement alloue un point de pourcentage de la TVQtaxe de vente du Québec aux municipalités. Cette nouvelle source de revenus représenterait près de 1,7 milliard de dollars selon M. Demers.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, croit que cette mesure est nécessaire pour garantir la stabilité et l’augmentation constante des revenus municipaux tout en évitant de retomber en négociation à fréquence régulière.

Par ailleurs, simplement réserver aux municipalités ce montant n’est pas suffisant, selon Jacques Demers. Pour lui, le diable est dans les détails de la manière dont ces fonds pourraient être répartis.

Si les recettes de TVQtaxe de vente du Québec étaient simplement distribuées proportionnellement aux municipalités où elles sont récoltées, les régions plus éloignées pourraient avoir un manque à gagner selon la FQMFédération québécoise des municipalités , qui représente de nombreuses petites municipalités régionales.

On sait que très souvent les ressources naturelles viennent des régions, mais que souvent ces régions ont un très petit retour là-dessus , indique M. Demers.

Par ailleurs, la FQM veut également éviter que le gouvernement Legault déshabille Pierre pour habiller Paul.

Est-ce que des programmes [du gouvernement du Québec] devront être coupés pour compenser cette somme importante d’argent? s’interroge Jacques Demers.

Si c’est le cas, […] il faut savoir qui va être touché par ça et rendre ça gagnant pour tout le monde , prévoit-il.

Outre l’enjeu de TVQ, certains élus, comme le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, veulent discuter d’une possible réforme de la fiscalité municipale qui pourrait lui permettre de mieux refléter la manière dont la richesse est créée en 2019.

Le maire de Baie-Comeau est du même avis.

Yves Montigny remarque qu'avec le foisonnement technologique actuel, la richesse générée par les entreprises est de moins en moins corrélée à la valeur des bâtiments qu’elles occupent.

Les municipalités veulent être financées en fonction des revenus générés par les différentes entreprises et non en fonction des pieds carrés, de la brique et du béton.

Yves Montigny, maire de Baie-Comeau