Petits et grands se préparent impatiemment à la venue de Barack Obama

Pour venir écouter l’ancien président, certains n’ont pas hésité à faire des kilomètres. Mark Kolt habite à Flin Flon au Manitoba et n’a pas hésité à faire les plus de 750 kilomètres qui le séparent de Winnipeg pour écouter celui qu’il considère comme un modèle.

« Quand j’ai su qu’il venait, c’était presque inévitable [que je vienne le voir]. Ce n’est pas que je sois pendu à chacun de ses mots, mais j’aime ce qu’il symbolise », affirme-t-il.

Il voit dans l’ancien président une figure forte qui « poursuit des buts nobles ». Tant et si bien qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à autoriser son dernier fils à « manquer l’école et rester à la maison pour suivre [l’investiture de Barack Obama] » en 2009.

Adam Cissoko, 13 ans, et son frère Karim, 8 ans, ont également leur ticket pour venir écouter la conférence.

« On était très excités quand on a su qu’on y allait », lance Adam.

Un modèle politique et humain

Des huit années d’exercice de Barack Obama à la présidence des États-Unis, Adam Cissoko, retient « qu’il a supprimé le plus de discrimination possible. Je sais qu’il a laissé les homosexuels se marier ».

Il le voit comme un exemple et affirme vouloir « être comme lui quand je serai grand. Il m’a montré que je peux être un bon leader pour ma communauté et avoir un impact sur tout le monde ».

Adam et Karim Cissoko sonts impatients d'écouter leur modèle. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

D’ailleurs, Adam veut devenir avocat comme son modèle. Son frère, Karim, retient que « c’est un peu [Barack Obama] qui a donné la liberté aux Noirs des États-Unis ».

Le jeune homme ne sait pas ce que l’ancien président dira à la foule, mais aimerait qu’il « parle de son histoire, de ce qu’il a vécu ».

Écouter un « orateur exceptionnel »

Jacqueline Fortier, coordinatrice du Consortium national de formation en santé de l’Université de Saint-Boniface, a pris un billet pour elle et sa fille. Elle non plus n’a pas de véritable attente quant au propos de la conférence.

« J’y vais avec l’esprit ouvert et je veux juste entendre son message. C’est un orateur exceptionnel », reconnaît-elle avec un peu d'émotion dans la voix.

« Dans notre contexte actuel où la politique n’est pas très positive, je pense que ça va faire du bien d’entendre son message. Lui et son épouse ont toujours fait la promotion d’une attitude positive où on est respectueux et encourageant », souligne Jacqueline Fortier.

Un palmarès inspirant

Elle ajoute que, selon elle, les résultats politiques de l’ancien président sont inspirants.

« Lorsqu’on considère le moment où il a été élu, c’était en plein krach économique. Ses mains étaient un peu liées par rapport à ça, mais il a réussi à contourner tous les défis et, à la fin de son mandat, l’économie américaine avait fait des progrès et il avait fait créer beaucoup d’emplois », évoque-t-elle.

Jacqueline Fortier affirme avoir été personnellement touchée par la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis lors de la présidence de Barack Obama. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le responsable de la stratégie au World Trade Centre, Éric Courcelles, abonde dans le même sens.

« En 2009 lorsqu'il a commencé son mandat, l’économie s’effondrait. Avec ses politiques d’urgence, il a sauvé l’économie, surtout américaine, et même mondiale », affirme-t-il.

Pour lui, les propos de l’ancien président pourraient avoir un impact sur les acteurs économiques locaux.

« J’ai l’impression [que son discours] va beaucoup concerner le climat politique de son pays et la vague de populisme dans le monde. Plusieurs Manitobains ont des échanges commerciaux avec les États-Unis alors c’est intéressant de savoir comment Barack Obama voit l’avenir de son pays », souligne Éric Courcelles.

Il ajoute que la visite d'un président américain, « qui arrive environ une fois par génération », pourrait également profiter au tourisme en ville en attirant des visiteurs du Minnesota ou de la Saskatchewan.

Avec des informations de Laïssa Pamou