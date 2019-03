La ministre du Tourisme consulte les acteurs de l'industrie de l'Abitibi-Témiscamingue

L'objectif de la démarche est de façonner un plan visant à augmenter les retombées économiques de cette industrie dans l'ensemble des régions touristiques du Québec, a expliqué Mme Proulx. Le but de l'exercice c'est de faire rayonner le Québec à l'international, le but de l'exercice c'est de faire rayonner le Québec à l'intra-Québec , a-t-elle déclaré.

Plusieurs enjeux ont été abordés lors de la rencontre, dont la rareté de la main-d'œuvre et la conciliation des différents usages du territoire.

Il aurait notamment été question durant la rencontre de la diminution des impacts de l'industrie forestière sur les activités touristiques et récréatives en forêt. Il y a eu l'exemple des pourvoiries où il peut y avoir des coupes forestières, a expliqué Mme Proulx. On a sensibilisé M. Dufour (ministre des Forêts) ce matin et on aura très prochainement des rencontres ensemble lui et moi pour discuter de cela.

Un premier contact pour l'industrie

Pour plusieurs acteurs de l'industrie touristique de la région, il s'agissait d'une première rencontre avec la ministre du Tourisme.

Le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle, estime que la démarche a permis de présenter certaines initiatives à la ministre. Il croit cependant que la consultation était de trop courte durée. On n'a pas vraiment eu le temps d'élaborer en détail sur les enjeux qu'on pense importants puis les choses qu'il faudrait continuer à développer , a-t-il mentionné.

M. Larochelle en a profité pour rappeler que l'industrie touristique en Abitibi-Témiscamingue a un rôle important dans l'économie régionale. Quand on traverse des cycles économiques avec la grande industrie (mines et forêts), il est important d'avoir quelque chose qui est plus régulier et le tourisme peut être quelque chose de vraiment régulier , a-t-il expliqué.

La démarche de consultation de la ministre du Tourisme se poursuivra pour encore plusieurs mois. Les membres de l'industrie pourront par ailleurs lui faire parvenir un mémoire après les Assises du Tourisme 2019.