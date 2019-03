Les démocrates enquêteront tous azimuts sur Trump

Forts de leur majorité à la Chambre des représentants, les démocrates à la tête de quatre commissions de la Chambre sont passés à la vitesse supérieure dans leurs investigations sur le président Trump.

La puissance commission judificiaire a ouvert une vaste enquête pour déterminer si lui et son administration se sont livrés à des actes de corruption, ont commis des abus de pouvoir ou fait obstruction à la justice.

Le président de la commission, Jerrold Nadler, a réclamé des documents à 81 individus, entités gouvernementales et autres organisations liées à son administration, sa campagne présidentielle, son équipe de transition et ses entreprises, dont la Maison-Blanche, le département de la Justice, le FBI et ses deux fils aînés, Donald Trump Jr et Eric Trump.

Les commissions du renseignement, des affaires étrangères et de la surveillance gouvernementale ont pour leur part dans leur mire les communications du président Trump avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Leurs présidents ont indiqué dans un communiqué avoir écrit au chef de cabinet de la Maison-Blanche par intérim, Mick Mulvaney, et au secrétaire d’État, Mike Pompeo, pour obtenir le détail des échanges entre les deux chefs d'État.

Plus de détails à venir.