25e Bluesfest : plus d'artistes francophones et de femmes sur scène

De Lou Doillon à Gabrielle Goulet, en passant par Charlotte Cardin, Jessie Reyez et les Pussy Riot, mais aussi d'Alexisonfire à The Offspring, en passant par The Killers, Buddy Guy et Kygo : le Bluesfest d'Ottawa soulignera son quart de siècle avec des habitués du festival, plusieurs femmes, des artistes de la relève et une part appréciable d'artistes francophones, chantant toutefois majoritairement en anglais.

Dévoilée mardi matin, la programmation du Bluesfest, qui se déroulera du 4 au 14 juillet prochain, ratisse toujours aussi large, musicalement parlant.

Le milieu de la pop sera entre autres représenté par CHVRCHES et les Backstreet Boys, dont la venue avait déjà été annoncée en novembre dernier.

Côté rock, les organisateurs ont notamment misé sur les influences punk de The Offspring et celles, plus alternatives, de The Killers, ainsi que sur les formations canadiennes The Sheepdogs et Alexisonfire. La bande ontarienne a d'ailleurs récemment annoncé son retour sur scène, dans la foulée du lancement de Familiar Drugs, sa première chanson en près de 10 ans de silence.

Le groupe Alexisonfire sur scène Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

En ce qui a trait à la scène rap et hip-hop, le directeur général du Bluesfest Mark Monahan a choisi de ramener Snoop Dog et les membres du Wu-Tang Clan, en plus de faire une place à T-Pain.

L'Américain Eric Church, le DJ norvégien Kygo et le légendaire Buddy Guy incarnent les têtes d'affiche des volets country, électro et blues de l'événement.

En français, SVP?

Outre la Franco-Britannique Lou Doillon, le trio entièrement féminin Garçons, qui revisite la chanson française des années 1950 et 1960, sera de la fête. À leurs côtés, la Québécoise Charlotte Cardin, la Montréalaise d'adoption Dawn Tyler Watson et l'artiste inuite Elisapie, ainsi que les Franco-Ontariennes Gabrielle Goulet, Marie-Clo, Melanie Brulée et Renée Landry fouleront également les planches de l'une ou l'autre des scènes du festival.

Gabrielle Goulet est originaire de Bourget, en Ontario. Photo : Radio-Canada

La programmation dévoilée mardi matin comprend aussi la jeune auteure, compositrice et interprète gatinoise Mia Kelly, de même que l'Ontarienne Rebecca Noelle (finaliste de l'équipe de Marc Dupré à La Voix en 2017), le groupe originaire de la Haute-Gatineau Outside I'm A Giant et le duo ottavien Moonfruits.

Place aux femmes

Trois chanteuses du groupe des Pussy Riot qui assistent à leur procès à Moscou, le 10 octobre 2012. De gauche à droite, Ekaterina Samoutsevitch, Maria Alekhina et Nadejda Tolokonnikova. Photo : Reuters / Maxim Shemetov

Les artistes féminines s'avèrent particulièrement présentes, cette année, au Bluesfest.

En plus des Pussy Riot, la Canadienne Meghan Remy, alias U.S. Girls, la rappeuse new-yorkaise masquée Leikeli47, la rockeuse aux accents pop Elle King, la chanteuse folk Abigail Lapell, la jeune Lennon Stella, Gone West (la nouvelle formation de Colbie Caillat), la Britannique Nao et l'Ottavienne Sue Foley prendront entre autres tour à tour le micro pendant les 10 jours du festival.