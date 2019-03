Câbles de télécommunications : minuit moins une pour les Madelinots

Le gouvernement n'a toujours pas indiqué au RICEÎMRéseau intégré de communications électroniques des Îles le genre de travaux qui devront être faits pour éviter une autre panne comme celle de novembre dernier. En fait, le gouvernement n'a toujours pas confirmé s'il y aura des travaux. Le RICEÎM avait pourtant avertit le gouvernement il y a plusieurs semaines que ces travaux devaient être acceptés avant la fin février pour éviter qu'ils ne soient repoussés.

Le gouvernement a tout le dossier en main pour compléter l'étude des options de remise en état ou de réparation majeures , indique Joël Bourque, coordonnateur des opérations courantes du RICEÎM.

Advenant que le gouvernement décide d'entreprendre des travaux en 2019, il faudra donc les entreprendre rapidement, ajoute M. Bourque. Comme tout projet d'infrastructure, il y a des délais à respecter pour la commande de matériaux et d'équipement spécialisés. Il est clair que pour 2019, il faudrait que le gouvernement fasse connaitre son orientation , observe-t-il.

Des rencontres ont eu lieu au cours des dernières semaines entre le gouvernement et le RICEÎMRéseau intégré de communications électroniques des Îles . M. Bourque assure que le dossier suit son cours.

À Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation précise qu'il doit « évaluer toutes les avenues possibles afin de prendre une décision éclairée pour la sécurité des citoyens des Îles-de-la-Madeleine ».

Les câbles sous-marins qui relient l'archipel au continent. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Un problème avec l'équipement

Le gouvernement et le RICEIMRéseau intégré de communications électroniques des Îles indiquent avoir reçu des confirmations verbales et écrites de la part de Bell, selon lesquelles une panne comme celle du 29 novembre 2018 ne se reproduirait plus. Bell nous informe que c'est un problème avec l'équipement [électronique] qui sert à alimenter les câbles , ce qui aurait empêché la redondance entre les deux câbles, lors de la tempête de novembre, précise Joël Bourque.

De son côté, Québec attendait au début du mois de février un rapport de Bell pour expliquer les causes de la panne.

Le gouvernement refuse de confirmer s'il a mis la main sur ce rapport.

Cela dit, Québec, tout comme le RICEÎM, se contente de l'explication de Bell Canada en lien avec le problème d'équipement électronique.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, lui, ne s'en contente pas. Si Bell a les arguments pour nous convaincre que ça n'arrivera plus, ils doivent le faire et sortir l'information et la publier , dit M. Arseneau.

Un acte de foi envers Bell n'est pas suffisant. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

On a déjà vécu un premier épisode de rupture, le gouvernement doit s'assurer qu'on n'ait pas un deuxième épisode l'automne prochain , ajoute M. Arseneau.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau Photo : Radio-Canada

L'entreprise Bell Canada n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.