Deux Québécois espèrent devenir le meilleur sommelier du monde

Ils sont tous les deux dans la jeune trentaine et cela fait plusieurs fois qu’ils se retrouvent ensemble dans de prestigieuses compétitions de sommellerie.

Carl Villeneuve-Lepage, 33 ans et Pier Alexis Soulière, 31 ans, se sont affrontés aux concours du meilleur sommelier du Canada et du meilleur sommelier des Amériques.

Carl a remporté le premier et Pier Alexis le deuxième.

Le sommelier québécois Pier Alexis Soulière Photo : Radio-Canada

Pour la première fois, les deux jeunes hommes tenteront de ravir la plus haute distinction lors du Mondial de la sommellerie organisé cette année à Anvers, en Belgique.

Depuis des mois, ils s’entraînent sans relâche, chacun de leur côté : être questionné sur le type de sol à l’autre bout du monde, parler de millésime dans telle région de France ou du Liban, reconnaître des photos de vignerons ou de domaines en quelques secondes, proposer des accords mets avec des vins, spiritueux, café ou thé en deux minutes, se faire piéger lors de dégustations à l'aveugle et, bien sûr, servir parfaitement des clients exigeants lors de l’examen final. Voilà le quotidien de ces sommeliers.

Le sommelier québécois Carl Villeneuve-Lepage Photo : Radio-Canada

Le goût de se dépasser

« Ce serait fou de dire non à une opportunité comme ça », explique Pier Alexis Soulière, l’un des rares détenteurs du titre de Master sommelier. « Il y a des gens qui rêvent de ça toute leur carrière, c'est la célébration d'un métier, de l'amour du vin. »

Pour Carl Villeneuve-Lepage, qui lui œuvre au restaurant Toqué de Montréal, c’est un défi à la hauteur de ses attentes.

Carl Villeneuve-Lepage dans la cave à vins du restaurant Toqué à Montréal Photo : Radio-Canada

« Juste de participer à des concours, il y a quelque chose de plaisant. Oui, il y a des niveaux de stress assez intense, explique-t-il. On sait à peu près ce que les autres vivent, on se sent compris et ça crée une belle communauté. »

Entre deux examens de pratique à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) de Montréal, leur alma mater, ils dégustent chaque jour des vins du monde entier que leur offrent des agences d’importation de vin ou encore la SAQ, partenaire dans leur aventure belge.

Pier Alexis Soulière lors d'un exercice de dégustation à l'ITHQ Photo : Radio-Canada

Athlètes des papilles

Comme pour tout athlète, ces champions aux papilles olympiques sont suivis par des psychologues pour se préparer au stress de la compétition.

« C'est une espèce d'aspirateur d'énergie ce moment d'attente, estime Carl Villeneuve-Lepage. On pense à ce qu'on a déjà fait. Ça file dans notre tête, on appréhende ce qui s'en vient, ça fait battre le cœur beaucoup trop vite pour être assis en train d'attendre. »

Dans son cas, il peut aussi compter sur sa conjointe, Mylène Poisson, sommelière à la Maison Boulud à Montréal.

« J'accompagne Carl, je le challenge aussi, explique-t-elle. J'essaie le plus possible de le faire sortir de sa zone de confort, comme lui l’a fait avec moi lorsque je me suis présentée au concours du meilleur sommelier du Québec. »

Mylène Poisson, sommelière et conjointe de Carl Villeneuve-Lepage Photo : Radio-Canada

Le Québec, un nid de sommeliers de haut niveau

Après Véronique Rivest en 2013 et Élyse Lambert en 2016, ce sont encore des Québécois qui défendent les couleurs du Canada.

Pour Romain Gruson, professeur de sommellerie à l’ITHQ, les raisons sont multiples.

« Les écoles ont formé beaucoup de gens à l'expertise du vin. La SAQ aide beaucoup les écoles dans le sens où la SAQ propose un grand nombre de produits, plus un grand nombre d'agences privées, ce qui fait qu'on a 20 000 produits disponibles au Québec, ce qui permet aux étudiants de se former, de connaître les vins du monde entier », explique le professeur.

Romain Gruson, professeur de sommellerie à l'ITHQ à Montréal Photo : Radio-Canada

Face aux 64 autres participants, les deux Québécois restent zen, Pier Alexis Soulière le premier.

« On veut tous les deux gagner et c'est tant mieux, estime-t-il. Qui est le véritable gagnant là-dedans? C'est la sommellerie québécoise, c'est la sommellerie canadienne qui a réussi à faire grandir deux personnes qui vont représenter le pays. »