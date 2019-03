Une campagne pour sensibiliser aux risques de la fraude

Selon le Centre antifraude du Canada, les Ontariens ne seraient pas encore assez à l'aise à dénoncer lorsqu'ils sont victimes d'une fraude.

Les fraudes à l’assurance seraient d'ailleurs l'un des types de fraudes les plus communes, selon le vice-président des services d’enquête pour le bureau d’assurance du Canada, Henry Tzo, qui ajoute qu’elles s’élèvent à 1,6 milliard de dollars chaque année en Ontario .

Une méthode douteuse

La directrice de la prévention de la fraude à Interac, Rachel Jolicoeur, rapporte que selon un sondage auprès de 1064 personnes, 7 Canadiens sur 10 se disent à l'aise à reconnaitre une fraude de type hameçonnage. Toutefois, Mme Jolicoeur note qu'en fait, les résultats de l'enquête ont révélé que 96% des Canadiens n’étaient pas capables de reconnaître une méthode frauduleuse.

« Méfiez-vous ! », dit Rachel Jolicoeur, travaille pour le bureau de la prévention des fraudes à Interac. Photo : Radio-Canada / Aminata Yade

Les criminels créent de fausses pages web pour avoir la victime, la faire mordre à l’hameçon et la persuader ensuite, d’envoyer de l’argent Rachel Jolicoeur, directrice de la prévention des fraudes d'Interac

Elle explique que les courriels et les textos sont les plus dangereux, car il est plus facile pour les criminels de se camoufler pour représenter une compagnie avec laquelle la victime est familière. Elle recommande de rapporter ce genre d'interactions aux autorités.

Les organismes de lutte contre la fraude recommandent d'être toujours vigilant car, selon eux, les criminels adaptent leur stratégie.

Des paiements encore sécurisés

Dans le cas des paiements en ligne par Interac, Rachel Jolicoeur assure que ce type de transaction est sécuritaire.

L’argent ne se fait pas transférer dans le courriel, c’est seulement le message , dit-elle. Les institutions financières avec leur réseau sécuritaire transmettent l’argent , ajoute-t-elle.

Les paiements par téléphone sont encore plus sécuritaires , affirme-t-elle. Quand une transaction se fait avec le commerçant ce n’est pas la carte ou l’information bancaire qui est transférée, mais un jeton qui est utilisé une fois .

Les services d'Interac note que les Canadiens ont perdu 63 millions de dollars en fraude en 2018.