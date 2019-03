Une prison de Toronto en mode verrouillage

Selon le Syndicat des employés de la fonction publique (SEFPO), la prison a été le théâtre de plusieurs échauffourées entre des gardiens et des détenus. Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario a ouvert une enquête.

Le syndicat et le ministère confirment que les prisonniers sont confinés dans leur cellule sans droit de sortie et que les gardiens n'assurent pour l'instant que les services essentiels. Plusieurs détenus ont attaqué et blessé sept agents samedi soir, mais on ignore la nature de leurs blessures ou la cause de ces violences.

Le président du SEFPO, Warren Smokey Thomas, ajoute que les enquêteurs du ministère doivent examiner les caméras de surveillance pour comprendre ce qui s'est passé. Le gouvernement considère que la sécurité de nos membres n'est pas importante et le gel d'embauche dans la province empêche de recruter davantage de gardiens dans les prisons , explique-t-il.

Le président du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, Warren Smokey Thomas Photo : Radio-Canada / (Jon Castell / CBC News

Le SEFPO précise que ce n'est pas le premier incident du genre dans cette institution mais qu'il s'agit en revanche de l'incident le plus violent ayant impliqué jusqu'à date le plus grand nombre d'agents correctionnels.

M. Thomas accuse les conservateurs d'avoir brisé leurs promesses électorales sur le maintien de la paix et de l'ordre, ce qui inclut les prisons provinciales selon lui. Cet établissement compte plus d'un détenu par cellule et les gestionnaires se fient trop souvent sur le confinement cellulaire pour pallier un manque de ressources humaines , poursuit-il.

Dans un communiqué, le ministère affirme que les gardiens sont dans leur droit, que la violence carcérale est inacceptable et que les agresseurs seront poursuivis. Il ajoute qu'un protocole est en place pour l'instant mais que le ministère du Travail devra intervenir si le syndicat et la direction de l'établissement n'arrivent pas à résoudre leurs différends.