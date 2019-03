La mannequin et militante Elly Mayday n'est plus

Elly Mayday est née sous le nom d’Ahley Shandrel Luther le 15 avril 1988 et a grandi sur une ferme près d’Aylesbury, en Saskatchewan.

« Ashley était une fille de campagne qui avait une passion indéniable pour la vie. Elle rêvait d’avoir un impact sur la vie des gens. Elle y est parvenue avec Elly Mayday, qui lui a permis de nouer des liens avec vous », peut-on lire dans la publication Facebook.

À lire aussi : Un mannequin de la Saskatchewan prend part à une campagne virale

La jeune femme était atteinte d’une rare forme de cancer des ovaires, le carcinome séreux de bas grade (Nouvelle fenêtre) .

Tout partager sur son cancer

C'est à l'âge de 23 ans que les premiers symptômes étaient apparus. En raison de son âge, les médecins n'avaient alors pas songé à un cancer et lui avait plutôt suggéré de perdre du poids.

La jeune femme parlait ouvertement des douleurs qui l'habitait et a finalement reçu un diagnostic de cancer. Après de nombreuses chirurgies et de la chimiothérapie, Elly Mayday a reçu de bonnes nouvelles: son cancer était en rémission. Malheureusement, deux ans plus tard, les cellules cancéreuses étaient non seulement de retour, mais c'étaient propagées.

Militantisme

La Saskatchewanaise a été l’une des figures de la campagne publicitaire #IMNoAngel de l’entreprise de vêtements pour femmes de grande taille, Lane Bryant.

La mannequin était d'ailleurs une militante pour promouvoir la santé.

« Je dois prendre soin des jeunes femmes qui ont besoin de moi ou d’une voix », avait-elle dit à CBC en 2016.

Elly Mayday s'était fait un point d'honneur de documenter sur les réseaux sociaux son combat contre sa maladie, posant souvent sans cheveux pour montrer les effets de la chimiothérapie.

D'après les informations de CBC