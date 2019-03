L'acteur Luke Perry meurt à l'âge de 52 ans

Hospitalisé depuis mercredi à la suite d'un grave accident vasculaire cérébral, l'acteur Luke Perry est mort lundi matin à Los Angeles. Il est connu pour avoir joué dans les séries Beverly Hills 90210 et Riverdale.

Depuis 2016, Luke Perry tenait l'un des rôles principaux dans la populaire série Riverdale. De 1990 à 2000, il avait incarné Dylan McKay dans la série à succès auprès des adolescents Beverly Hills 90210. Ce rôle avait fait de lui l'idole de toute une génération.

De gauche à droite : Ian Ziering (Steve Sanders),Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Jason Priestly (Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Luke Perry (Dylan McKay), Shannen Doherty (Brenda Walsh), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin) Photo : fox/photofest

Selon le relationniste de l'acteur, Arnold Robinson, Luke Perry est décédé entouré de ses enfants Jack et Sophie, de sa fiancée Wendy Madison Bauer, de son ex-femme Minnie Sharp, ainsi que de sa mère, son beau-père, son frère et sa soeur.

La famille remercie les admirateurs du monde entier pour leur soutien, mais demande le respect de son intimité en cette période de deuil. « Aucun détail supplémentaire ne sera donné dans l'immédiat », souligne le communiqué publié par le relationniste.

Né à Mansfield en Ohio, Luke Perry a déménagé à Los Angeles à la fin de ses études secondaires pour poursuivre sa carrière d’acteur. Il avait commencé à tourner pour la télévision à l’âge de 16 ans dans des séries comme Loving et Another World.

Des réactions

L'acteur Ian Ziering, qui a joué dans aux côtés de Luke Perry dans Beverly Hills 90210, a réagi à la mort de son ami. « Mon très cher Luke, je chérirai pour toujours les tendres moments que nous avons partagés au cours de ces 30 dernières années », a-t-il écrit sur ses comptes Instagram et Twitter.

Luke Perry avait récemment tourné dans Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, dont la sortie est prévue pour l'été prochain.

Mercredi, les studios Fox avaient annoncé le retour d'une partie de la distribution originale de Beverly Hills 90210 dans une nouvelle version de la série, intitulée 90210. Toutefois, Luke Perry ne faisait pas partie du projet.