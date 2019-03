Québec annonce la réfection du pont Pie-IX entre Laval et Montréal

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procédera à la réfection majeure du pont Pie-IX, qui enjambe la rivière des Prairies entre Montréal et Laval, et les travaux devraient commencer vers la fin de l'été 2019.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, qui en a fait l’annonce ce matin, a indiqué que le coût du projet se chiffre à 198,6 millions de dollars, dont 4,1 millions proviennent de la Ville de Montréal.

Environ 61 000 véhicules empruntent quotidiennement ce lien routier selon des données recueillies en 2017.

« Bien que le pont Pie-IX demeure très sécuritaire pour les usagers, il nécessite des travaux structuraux importants afin d’en assurer la pérennité, notamment les dalles de béton qui ont atteint leur durée de vie utile ainsi que les poutres d’acier qui doivent être remplacées », a déclaré la ministre Rouleau.

Les travaux incluront également le parachèvement du carrefour Henri-Bourassa, à l'angle du boulevard Pie-IX, et la réfection de la chaussée de la route 125 sur le territoire lavallois, entre le pont Pie-IX et le boulevard de la Concorde est.

Le MTQ profitera de ces travaux pour procéder à une reconfiguration du pont afin d’intégrer un corridor qui permettra l’implantation du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, dont les travaux ont débuté à l’automne.

Concrètement, le nouveau pont accueillera une voie réservée au SRB Pie-IX, une piste polyvalente pour les piétons et cyclistes du côté est, et un trottoir du côté ouest.

La structure comportera six voies de circulation, soit deux en direction de Laval et quatre en direction de Montréal, incluant la voie réservée au SRB Pie-IX. La voie réservée sera aménagée en direction de Montréal seulement et de manière irréversible.

La ministre Rouleau a expliqué que la gestion des feux de circulation en territoire montréalais en direction nord à l’approche du pont Pie-IX, une fois les travaux terminés, permettra aux autobus de s’engager prioritairement sur le pont, donc avant le flot de véhicules.

« Ainsi, les autobus en direction de Laval ne subiront pas de congestion, malgré le fait qu’il n’y aura pas de voie réservée sur le pont en direction nord », a-t-elle assuré.

Coordonner les travaux

Chantal Rouleau a confirmé que la réfection majeure du pont Pie-IX et le projet du SRB Pie-IX seront réalisés simultanément.

L’objectif est d’arrimer la fin des travaux sur le pont avec la mise en service du SRB prévue pour l’automne 2022. La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau

Pendant les trois années que dureront les travaux, le lien entre Montréal et Laval dans l’axe du boulevard Pie-IX restera ouvert.

« L’objectif est de maintenir au moins une voie dans chaque direction en tout temps en plus d’une voie supplémentaire dans le sens de la circulation prépondérante en période de pointe », a-t-elle affirmé.

La prochaine étape, a indiqué Mme Rouleau sera la publication des appels d’offres pour la construction, la surveillance et le contrôle de la qualité.

Chantal Rouleau invite les citoyens à délaisser leurs véhicules et à opter pour le transport en commun.

« De plus en plus, c’est ce qu’on demande et c’est ce qu’on veut mettre en place. C’est pour cela qu’il y a tant de travaux qui se font pour amener les gens de plus en plus à utiliser le transport collectif et qu’on a des projets qui se mettent en place pour une meilleure offre en transport collectif », a-t-elle dit.

Le SRB Pie-IX

Les travaux d'aménagement du SRB Pie-IX auront un impact majeur sur les automobilistes, les usagers du transport en commun et les résidents à compter du 18 mars prochain.

Pendant les deux premières phases des travaux, soit du printemps 2019 à l'automne 2020, deux voies du boulevard Pie-IX seront maintenues en tout temps vers le sud, mais une seule permettra aux automobilistes de circuler vers le nord.

Les travaux seront d'abord menés sur la travée ouest du boulevard. Puis, en mars 2020, le chantier sera déplacé sur la travée est.

Officialisé en septembre dernier, le projet de SRB prévoit que les autobus rouleront 24 heures sur 24. Aux heures de pointe, la fréquence pourrait n'être que de 60 secondes entre chaque autobus, indiquent les promoteurs, qui laissent entrevoir « un gain de temps » de 10 minutes entre le boulevard Henri-Bourassa et la station Pie-IX.

À terme, le SRB Pie-IX transportera chaque jour 70 000 personnes entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX, sur la ligne verte du métro – un tracé long de 11 kilomètres, agrémenté de 17 stations, dont une sera située au confluent de la ligne bleue prolongée.

L'achalandage actuel est estimé à environ 40 000 usagers. Le coût total du projet est estimé à environ 500 millions de dollars.