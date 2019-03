Le nouveau train léger d’Ottawa serait peu fiable en hiver

Les voitures du nouveau train léger d'Ottawa pourraient connaître des problèmes de freins et de chauffage lors d'importantes chutes de neige ou par période de grand froid, selon un document interne obtenu par CBC.

Le rapport préparé par le programme de construction ferroviaire de la Ville n’a pas été communiqué aux conseillers municipaux de la Ville.

Il mentionne que certains panneaux des voitures de la nouvelle ligne de la Confédération peuvent tomber et se briser si trop de neige s’y accumule. Certaines portes peuvent aussi rester coincées en raison de la neige et de la glace.

Toujours selon le document, il est possible que les freins et les essieux des voitures gèlent si elles restent trop longtemps immobiles à l’extérieur lors d’une tempête de neige. Les systèmes de chauffage et de communications ne fonctionnent pas toujours.

Les voitures ne sont pas fiables en ce moment, au point où il n’a pas été démontré que les opérations peuvent être maintenues pendant une situation météorologique hivernale. Rapport interne du programme de construction ferroviaire de la Ville d’Ottawa

La conseillère municipale Diane Deans se demande pourquoi le conseil municipal n’a pas été mis au courant de ces problèmes.

Elle dit vouloir poser des questions pointues sur la situation du train léger mardi lors de la réunion du comité des finances et du développement économique.

La conseillère municipale Diane Deans Photo : Radio-Canada / Ashley Burke

Le nouveau système de transport de trains légers, construit aux coûts de 2,1 $ milliard, doit être livré d’ici le 31 mars prochain. Tout indique cependant que cet échéancier ne sera pas respecté.

Il s’agirait d’un troisième retard dans la livraison du système, construit par le Groupe de transport Rideau (GTR), un consortium formé par les sociétés internationales SNC Lavalin et Dragados.

Le groupe devait au départ livrer le système le 24 mai 2018, mais a repoussé l’échéance au 2 novembre avant de la fixer au 31 mars 2019.

Le conseil municipal doit adopter mercredi la phase 2 du système de train léger, maintenant évalué à 4,66 $ milliards. Le conseiller municipal Jeff Leiper croit que le vote devrait être repoussé, le temps d’obtenir plus d’informations sur l’efficacité des trains.

Avec des informations de Joanne Chianello