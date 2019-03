Les Canadiens boudent la consommation de fruits et légumes

Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique révèle que la population de la province a drastiquement diminué sa consommation de fruits et légumes depuis les 11 dernières années. Selon les chercheurs, cette nouvelle réalité pourrait mener à plusieurs problèmes de santé à long terme.

Selon l’étude laconsommation de fruits et légumes a diminué de 13 % entre 2004 et 2015.

Un mauvais régime alimentaire peut mener à plusieurs maladies chroniques, rappelle la chercheuse principale de l’étude, Claire Tugault-Lafleur, post-doctorante en alimentation, santé et nutrition à l’Université de la Colombie-Britannique.

Les auteurs de l’étude ont analysé les données de deux sondages nationaux auxquels ont répondu plus de 50 000 Canadiens. Les répondants ont fourni des informations en 2004 et en 2015 sur le genre d’aliments et de boissons qu’ils avaient consommés dans les dernières 24 h.

Ce que nous avons constaté c’est qu’il y avait vraiment une baisse significative de la consommation de fruits et légumes. Je m’attendais pourtant à ce que la tendance se maintienne entre les deux périodes de temps, où même que cette consommation soit plus importante en 2015 , a expliqué Claire Tugault-Lafleur.

L'étude peut-être consultée ici (Nouvelle fenêtre) en anglais

La post-doctorante rapporte qu’une légère modification de sa consommation de fruits et légumes peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Elle souligne d'ailleurs que différents types de cancers, les problèmes de diabètes ou les maladies cardiovasculaires peuvent prendre des années à se développer.

C’est important de faire des changements tôt, même une petite augmentation de la consommation de fruits ou légumes permettrait d’améliorer la santé , fait-elle savoir.

Une autre étude, publiée dans la revue Nutrients, révèle des écarts entre les recommandations du guide alimentaire canadien et la réalité de ce que nous mangeons.

7 à 10 portions

Les chercheurs démontrent qu’en 2015 , les Canadiens consommaient en moyenne 4,6 portions de fruits et légumes par jour, contre 5,2 en 2004 .

Avant sa mise à jour en début d'année, le guide alimentaire canadien recommandait de 7 à 10 portions par jour dépendant de l’âge et du sexe.

Il définissait une portion de fruits ou de légumes comme étant une demi-tasse ou 125 ml que ce soit des produits frais, congelés ou en conserve.

Claire Tugault-Lafleur croit que cette diminution de la consommation de fruits et légumes s'explique par de l’insécurité alimentaire et des contraintes budgétaires.

D'aillurs, une récente étude de l’Université de Toronto, qui reprend des informations de Statistiques Canada, rapporte qu’une famille sur huit parmi quatre millions de Canadiens a de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table.

Claire Tugault-Lafleur estime donc qu’il important de suivre la situation de près en matière de nutrition et qu’il serait important que des efforts soient déployés pour accompagner la population dans ce domaine.