Une simple injection permet d’obtenir une vision infrarouge

Sans présenter d'effets secondaires importants, les rongeurs ont ainsi pu voir la lumière infrarouge, même pendant la journée, avec suffisamment de détails pour distinguer les différentes formes.

Cette percée, si elle se transpose chez l’humain, pourrait avoir plusieurs applications dans les domaines militaire et de sécurité, mais aussi dans le cryptage de documents.

Dans l’œil des mammifères

Les humains et les autres mammifères ne peuvent voir que la lumière visible comprenant les longueurs d'onde des couleurs de l'arc-en-ciel.

Mais il existe aussi un rayonnement infrarouge, qui a une plus grande longueur d'onde, et qui est partout autour de nous. Par exemple, les personnes, les animaux et les objets émettent de la lumière infrarouge lorsqu'ils dégagent de la chaleur.

La lumière visible qui peut être perçue par la vision naturelle de l'humain n'occupe qu'une très petite fraction du spectre électromagnétique. Tian Xue, Université des sciences et technologies de Chine

« Les ondes électromagnétiques plus longues ou plus courtes que la lumière visible transportent beaucoup d'informations », explique Tian Xue, l’auteur principal de ces travaux.

Pour arriver à ses fins, l’équipe qui comprend aussi des chercheurs de l’École de médecine de l'Université du Massachusetts a travaillé à partir des structures existantes de l'œil.

La vision

Lorsque la lumière pénètre dans l'œil et frappe la rétine, les bâtonnets et les cônes (les cellules photoréceptrices) absorbent les photons dans des longueurs d'onde de lumière visible et envoient les signaux électriques correspondants au cerveau.

Parce que les ondes infrarouges sont trop longues pour être absorbées par les photorécepteurs, nous ne sommes pas capables de les percevoir. Gang Han, École de médecine de l’Université du Massachusetts

Dans leur expérience, les scientifiques ont mis au point des nanoparticules qui peuvent s'ancrer aux cellules photoréceptrices et agir comme de minuscules dispositifs qui convertissent les informations recueillies en lumière infrarouge.

Ainsi, lorsque la lumière infrarouge atteint la rétine, les nanoparticules capturent les ondes infrarouges les plus longues et émettent des longueurs d'onde plus courtes dans la gamme de la lumière visible. La tige ou le cône voisin absorbe alors la longueur d'onde la plus courte et envoie un signal normal au cerveau, comme si la lumière visible avait frappé la rétine.

L'équipe pense que sa technologie fonctionnera aussi dans les yeux humains, non seulement pour générer une super-vision, mais aussi pour améliorer la vision de personnes qui présentent un déficit de la vision des couleurs rouges.

Le détail de ces travaux est publié dans le journal Cell (Nouvelle fenêtre) (en anglais).