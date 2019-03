L'ex-ministre conservateur Christian Paradis nie avoir cédé aux pressions de Facebook

Toute l'affaire découle de documents internes de Facebook divulgués samedi par les journaux britanniques The Observer, The Guardian et le magazine spécialisé Computer Weekly qui révèlent d'intenses efforts de lobbying de la part de Facebook dans plusieurs pays, dont le Canada, pour des lois moins strictes sur la protection des données personnelles.

Selon ces documents, dont l’authenticité n’a pu être établie de manière indépendante par CBC et Radio-Canada, Facebook s’est engagé à créer des emplois au Canada, en échange de garanties de la part du gouvernement fédéral pour ne pas exercer sa compétence sur les données non canadiennes du géant numérique.

Selon les notes internes de Facebook datant de 2013, les négociations en question ont été menées par la numéro deux du réseau social, Sheryl Sandberg, auprès de responsables de l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper, dont l’ancien ministre Paradis.

Facebook aurait menacé de suspendre ses investissements au Canada, dont la création d’un centre de données, si Ottawa adoptait une loi qui ne lui était pas favorable. Cette même approche aurait d’ailleurs été utilisée par le réseau social dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Inde et le Brésil, selon les médias britanniques qui ont consulté les documents.

« Sheryl a été ferme dans son approche et a expliqué qu’une décision sur le centre de données était imminente », écrit l’ancienne vice-présidente de la politique publique mondiale de Facebook, Marne Levine, dans l’une des notes internes. « Elle a souligné que si nous ne sommes pas rassurés par le gouvernement canadien sur la question des données, nous avons d’autres options [pour ouvrir un centre de données]. »

« Le ministre [Paradis] a finalement fourni l’accord désiré par Facebook », précise-t-elle.

Dans une annexe informelle, cette dernière se plaint de la présence d’un adjoint du ministre canadien, dont le nom n’est pas cité, et explique s’être rendu dans une cérémonie gouvernementale pour « écarter cet affreux membre du personnel du chemin ».

Mme Levine décrit comment ses collègues ont distrait l’adjoint et d’autres responsables pendant qu’elle établissait un contact avec trois ministres pour noter leur numéro de téléphone cellulaire. « Nous sommes ressortis après 20 minutes », écrit-elle encore.

Paradis nie, le NPD saisit la commissaire au lobbying

Dans un courriel à Radio-Canada, l'ex-ministre Paradis nie la description des événements de Marne Levine rapportée par les journaux britanniques.

« Je vous confirme n'avoir ni promis ni livré quelque garantie que ce soit à Facebook », écrit-il, sans donner plus de détails.

Le député néo-démocrate Charlie Angus a pour sa part écrit à la commissaire au lobbying, Nancy Bélanger, pour lui demander de se pencher sur cette affaire.

Il dit craindre que cette affaire ne soit que la « pointe de l'iceberg », et être préoccupé par la capacité de Facebook à faire plier les gouvernements en raison de son « énorme puissance économique ».

M. Angus souligne en outre n'avoir trouvé aucune mention des réunions évoquées par Facebook dans le registre des lobbyistes à l'époque où le ministre Paradis était en fonction.

Le député néo-démocrate soutient que cela s'inscrit dans une stratégie « d'évitement » préconisée par Facebook, dont il s'est lui-même plaint auprès du directeur des politiques publiques de Facebook Canada, Kevin Chan.

Dans un courriel envoyé à La Presse canadienne, Facebook Canada fait valoir qu'il ne peut dire grand-chose sur l'affaire, puisque les documents utilisés par la presse britannique sont scellés dans le cadre d'une poursuite judiciaire en Californie, et qu'ils ne disent qu'une partie de l'histoire, en omettant le contexte général.

Facebook est sur la sellette depuis la découverte en 2018 de fuites de données de dizaines de millions d'utilisateurs, à leur insu, vers Cambridge Analytica, firme britannique d'analyse de données, qui travaillait pour la campagne électorale de Donald Trump en 2016.

Avec la collaboration d'Elise von Scheel, de CBC News, et des informations de La Presse canadienne