On avance l’heure dimanche

Plusieurs fois critiqué depuis sa mise en place, le changement d’heure sert d’abord et avant tout à économiser de l’énergie et à pouvoir profiter de plus de soleil pendant les mois estivaux.

Ainsi donc, à 2 h dans la nuit de samedi à dimanche, il sera réellement 3 h. Au Canada, seuls la Saskatchewan, certains secteurs de la Colombie-Britannique et l’île Southampton, au Nunavut, n’ont pas à changer d’heure.

Les services de protection des incendies profitent également de l’occasion pour généralement rappeler aux citoyens de vérifier l’état de leur avertisseur de fumée et de remplacer les piles, le cas échéant.

Le retour à l’heure normale est prévu le 1er dimanche de novembre.