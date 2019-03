L'inondation de l'autoroute 75 pourrait coûter cher à l'industrie du camionnage

L'autoroute 75, qui relie le Manitoba aux États-Unis, risque d'être inondée une fois de plus cette année et cela pourrait coûter très cher à l'industrie du camionnage.

Selon les prévisionnistes provinciaux, il y aura des inondations le long de la rivière Rouge ce printemps : la route pourrait être fermée au sud de Morris pendant plusieurs semaines.

Le directeur général de l’Association des camionneurs du Manitoba, Terry Shaw, qualifie la situation d'imprévisible, donc impossible à planifier pour les camionneurs.

« Quand les inondations se produisent, il y a une série de détours que nous devons prendre », affirme-t-il.

Selon Terry Shaw, l’autoroute a été fermée à plusieurs reprises depuis 1996. Parfois, la route est demeurée hors service pendant des semaines.

« C’est très long pour garder une route fermée », ajoute M. Shaw.

Selon lui, l'industrie du camionnage perd 1,5 million de dollars par semaine lorsque l'autoroute est fermée.

L’emplacement géographique au centre de l’Amérique du Nord en fait une autoroute essentielle pour le transport de marchandises entre le Canada et les États-Unis, ajoute-t-il.

« Il y a 20 milliards de dollars de marchandises qui circulent sur l’autoroute 75 par an. C’est la route la plus empruntée à l’ouest de Détroit et Windsor », explique Terry Shaw.

Selon le maire de Morris, Scott Crick, des améliorations afin de prévenir les inondations sur la route sont prévues au cours de l’année prochaine.

La communauté se trouve directement le long de la portion de l’autoroute 75 qui est souvent inondée.

Le plan de protection contre les inondations comprendra notamment le rehaussement de la route 75.

Bien que les premières prévisions d’inondation de cette année s’annoncent peu encourageantes, M. Crick dit que beaucoup de choses pouvaient encore changer avant le printemps.