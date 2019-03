Charles Décarie nommé à la tête du Groupe Juste pour rire

Charles Décarie, qui a notamment oeuvré au Cirque du Soleil et dans l'entreprise d'attractions immersives et interactives Triotech, entrera en fonction le 25 mars prochain, ont précisé par communiqué le Groupe CH, Bell Média et ICM Partners.

Le président du conseil du Groupe Juste pour rire, Geoff Molson, vante la vaste expérience du nouveau patron dans le milieu du spectacle, ajoutant que M. Décarie sera appelé à assurer la croissance de Juste pour rire ainsi que son rayonnement, tant à l'échelle locale qu'à l'international.

M. Décarie se joindra à l'équipe dirigeante de Juste pour rire, où il sera appuyé du vice-président aux contenus francophones Patrick Rozon et du président de Just For Laughs Bruce Hills.

Charles Décarie travaille dans l'industrie du spectacle depuis plus de 20 ans. Jusqu'à tout récemment, il était chef de l'exploitation chez Triotech, qui opère tant en Amérique qu'en Asie et en Europe.

De 1999 à 2016, il a travaillé pour le Cirque du Soleil, où il a occupé différents postes à la haute direction, dont le dernier à titre de chef de l'exploitation.

« Je mettrai toute mon expertise et ma passion au service du développement de ce fleuron de la culture québécoise et canadienne », a déclaré M. Décarie par communiqué.

Bell Média et le Groupe CH avaient annoncé l'an dernier leur association avec le groupe d'actionnaires ICM Partners et l'humoriste Howie Mandel dans l'acquisition du Groupe Juste pour rire.

ICM Partners et Howie Mandel étaient à la tête du groupe d'investisseurs qui avaient mis la main sur le festival quelques mois auparavant. Juste pour rire avait été mis en vente dans la foulée des accusations de harcèlement et d'agressions sexuels qui avaient été lancées contre son cofondateur, Gilbert Rozon, qui en était aussi l'actionnaire majoritaire.