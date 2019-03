Début du procès d’un Terre-Neuvien pour le meurtre de sa fillette

La sélection des jurés commence lundi au procès de Trent Butt, accusé d'avoir assassiné sa petite fille de 5 ans et d'avoir mis le feu à sa demeure, en avril 2016, à Carbonear, dans le nord de la péninsule d'Avalon.

Butt est accusé du meurtre prémédité de sa fille, Quinn. Elle a été découverte dans les décombres de la maison familiale, le 24 avril 2016.

Trent Butt avait également été trouvé dans la maison incendiée et transporté à l’hôpital. Les indices recueillis sur les lieux du sinistre avaient mené à des accusations de meurtre et d’incendie criminel contre lui. Il a plaidé non coupable aux deux accusations.

Quinn Butt, 5 ans, a été découverte dans les décombres de sa maison incendiée en avril 2016. Photo : Gracieuseté

Plus de 1000 personnes ont été convoquées à la Cour suprême de Terre-Neuve, lundi. Il s’agit d’un des nombres de jurés potentiels les plus importants dans l’histoire de la province.

Butt devait subir son procès en mars 2018, mais la cause avait été retardée lorsqu’il avait congédié ses deux avocats.

Le procès doit durer un mois.