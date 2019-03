Immersion française : un sondage jugé tendancieux au Nouveau-Brunswick

Des experts et des parents affirment que des questions sont trompeuses et incomplètes. Certains croient que le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, cherche à justifier le retour du point d’entrée à l’immersion française en troisième année.

C’est difficile de dire que les résultats de ce sondage seraient corrects et bons comme réflexion de ce que les personnes au Nouveau-Brunswick veulent. Je pense que le gouvernement veut bouger l’immersion de la première année jusqu’à la troisième année, et il [pose] des questions en particulier pour recevoir les résultats qu’il voulait , affirme Isabelle Agnew, une diplômée de l’Université de l’Alberta qui étudie la collecte de données et la statistique.

Les questions sont formulées afin de guider les répondants pour qu’ils appuient le changement, estime aussi Rebecca Leaman, résidente de Sackville qui compte inscrire ses deux enfants à l’immersion française. Elle affirme que le gouvernement devrait plutôt demander aux gens s’ils sont d’accord avec son programme politique au lieu de présenter le sondage comme étant objectif.

Certaines informations cruciales sont absentes des questions, ce qui risque de mener les répondants à choisir des réponses qu’ils n’auraient peut-être pas sélectionnés normalement, explique Sandra Magalhaes, adjointe de recherche à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Le ministre Dominic Cardy a annoncé la semaine dernière un exercice de consultation publique pour l’amélioration du programme d’immersion française. Il s’est montré réceptif à la possibilité de ramener le début de l’immersion française à la troisième année scolaire en raison d’une pénurie d’enseignants et du besoin d’améliorer les résultats des élèves.

Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les progressistes-conservateurs s’étaient vivement opposés à la décision des libéraux de déplacer l’entrée au programme d’immersion de la troisième à la première année scolaire.

Les questions du sondage en ligne présentent l’entrée en troisième année de façon positive et l’entrée en première année de façon négative, souligne Isabelle Agnew.

La première question du sondage affirme que seulement 10 pour cent des 1624 élèves qui sont entrés dans le programme d’immersion précoce en 2005 ont atteint l’objectif visé, soit obtenir un niveau « avancé » ou plus élevé d’ici la fin de la 12e année en 2017.

Mais cette question ne précise pas que de nombreux élèves n’ont pas suivi le programme d’immersion française pendant toute sa durée de 12 ans, souligne Isabelle Agnew. Parmi ceux qui ont persévéré, 46,7 % ont atteint un niveau avancé ou plus élevé, selon les évaluations provinciales pour 2017-2018.

La question ne précise pas non plus combien d’élèves ont atteint un niveau intermédiaire ou plus élevé.

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, a exprimé la volonté que les décisions en matière d’immersion française soient basées sur des données et la réponse du public au sondage (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Dans une autre question, on indique que les élèves qui ont entrepris le programme d’immersion française en troisième année ont obtenu des résultats semblables à l’oral à ceux qui ont commencé en première année, puis on qualifie de réussite documentée le point d’entrée en troisième année. On précise que 92 % de ces élèves ont atteint un niveau intermédiaire ou plus élevé.

L’idée véhiculée est que l’entrée en première année est un échec et que celle en troisième année est un succès, selon Isabelle Agnew, même si les questions sont basées sur des données différentes. Lorsque l’on compare des pommes à des oranges, dit-elle, il est difficile pour le répondant moyen de s’y retrouver.

Sandra Magalhaes est d’accord. Les données repères sont différentes pour les deux questions et il aurait été préférable qu’elles soient les mêmes, estime l’adjointe de recherche.

Peu de répondants seront portés à faire les recherches nécessaires pour trouver l’information manquante, ajoute Mme Magalhaes. Selon elle, la mise en contexte du sondage ne donne pas aux répondants toute l’information dont ils ont besoin pour répondre en se basant sur leur propre opinion.

Il y a eu cinq plans d’éducation différents au cours de ces 15 dernières années, et trois changements importants au programme d’immersion française sur dix ans, souligne la vérificatrice générale Kim MacPherson dans un rapport déposé en janvier 2019. Elle a conclu que l’ingérence politique nuit à la stabilité en éducation. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le député libéral Chuck Chiasson dit avoir entendu plusieurs électeurs dire que les questions du sondage sont formulées pour donner aux progressistes-conservateurs des raisons de déplacer en troisième année l’entrée à l’immersion française. Il dit croire que le sondage est une blague.

Une autre parente, Kirsten McKnight, à Fredericton, qualifie le sondage de tentative flagrante de justification du retour à l’immersion française en troisième année.

Dominic Cardy n’était pas disponible pour une entrevue afin de réagir aux critiques. Il a expliqué la semaine dernière que cela nuirait au sondage s’il disait d’avance ce qu’il souhaitait obtenir.

Dans les réseaux sociaux, le ministre de l’Éducation a répondu aux critiques en expliquant que les gens qui n’aiment pas le questionnaire peuvent envoyer leurs commentaires ou communiquer directement avec lui.

Le ministère de l’Éducation a précisé vendredi après-midi que plus de 6850 personnes ont déjà répondu au sondage.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC