Un camionneur de Saint-Antonin perd la vie au Minnesota

Selon ce que rapporte la presse locale, les poutres d'acier que transportait le camionneur auraient transpercé sa cabine alors qu'il a fait une manœuvre de freinage.

De nombreux proches et camionneurs ont publié des messages de solidarité et de condoléances sur les réseaux sociaux en lien avec ce drame.

C'est horrible, il n'y a pas de mots pour ça. Toute la communauté du camionnage est en deuil. Denis Caouette, ami de Nelson Massé et propriétaire de Transport Denis Caouette

Pour manifester leurs sympathies envers les proches de Nelson Massé, bon nombre de camionneurs ont attaché des foulards rouges à leur rétroviseur, côté chauffeur.

Des camionneurs ont installé des foulards rouges sur leur rétroviseur pour signifier leurs sympathies envers les proches de Nelson Massé. Photo : Facebook/Transport Denis Caouette

On ignore toujours les causes exactes de l'accident et à quel moment le corps du camionneur sera rapatrié au Québec.