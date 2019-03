Journée de consultations publiques pour le nouveau plan d’urbanisme d’Ottawa

La dernière mouture du plan d’urbanisme de la Ville remonte à 2003. La conseillère Jan Harder a récemment comparé le développement de ce nouveau plan officiel au Plan Gréber, réalisé au début des années 50, qui a façonné la Ville d’Ottawa telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Le but du nouveau plan est d’encadrer le développement d’Ottawa au cours des 25 prochaines années, afin d’assurer que la capitale nationale devienne l’une des villes de taille moyenne les plus agréables à vivre en Amérique du Nord.

C’est en quelque sorte un nouveau départ pour la Ville selon Alain Migualez, gestionnaire des politiques d'urbanisme à la Ville d'Ottawa: Le nouveau plan officiel nous donne l’opportunité de voir où on est rendu dans notre évolution et de nous donner de nouvelles directions, étant maintenant une ville plus forte dans son identité fusionnée et qui regarde vers l’avenir.

Alain Miguelez croit qu’Ottawa devra aussi développer une identité, semblable à d’autres villes de même taille un peu partout dans le monde, comme Amsterdam, Dublin, Portland et Helsinki.

Je pense que c’est le temps pour Ottawa de développer une personnalité globale et l’urbanisme peut aider à fortifier cette identité civique, cette identité urbaine. Alain Migualez, gestionnaire des politiques d'urbanisme à la Ville d'Ottawa:

Un rapport préparé par deux consultants en planification urbaine, Joe Berridge et Dan Leeming, sera présenté lors des consultations publiques.

Selon ce rapport, l’un des principaux défis d’Ottawa au cours des prochaines décennies sera de devenir plus attrayante pour les immigrants et les jeunes.

Les rencontres se dérouleront de 12h00 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville d’Ottawa.

La Ville espère présenter une ébauche du nouveau plan d’urbanisme en juin 2020. Le conseil municipal prévoit approuver le document officiel avant la fin de 2021.