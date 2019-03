Keith Flint, le chanteur de The Prodigy, retrouvé mort chez lui

Le chanteur au style punk était âgé de 49 ans. « Ce décès n'est pas considéré comme suspect », a précisé la police, citée par l'agence britannique PA.

Keith Flint avait récemment achevé une tournée en Australie avec le reste du groupe et devait repartir pour une tournée américaine en mai.

Créé au début des années 1990, le groupe The Prodigy a sorti plusieurs titres à succès au cours de cette décennie, dont Firestarter, Breathe, Smack My Bitch Up ou encore Out Of Space.

Plus de détails à venir