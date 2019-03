Les voitures Toyota toujours en tête des meilleurs valeurs de revente en 2019

Les prix décernés récompensent des voitures construites en 2015 et qui ont conservé le plus haut pourcentage de leur valeur par rapport au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) d'origine.

Ce calcul est effectué en fonction des valeurs du Black Book publiées le 1er janvier dernier pour 23 catégories différentes de véhicules.

La liste comprend notamment les marques les mieux classées parmi les automobiles sous-compactes, compactes et intermédiaires, les coupés sport, les véhicules utilitaires sport (VUS) de diverses catégories, les véhicules à zéro émission et les camionnettes pleine grandeur.

Réputé depuis des années pour la fiabilité de ses véhicules, le constructeur Toyota se démarque en 2019, 10 de ses modèles se retrouvant dans le palmarès du Black Book qui met en avant en tout 23 modèles. Il s'agit des Yaris, Prius V et Camry, de la fourgonnette Sienna et des camionnettes Tundra et Tacoma, du VUS 4-Runner et de la berline pleine grandeur Avalon.

Les modèles luxueux CT200H et GX460 fabriqués par Lexus, une filiale de Toyota, font aussi partie de la liste.

Les autres modèles qui dominent leur catégorie sont les Mercedes-Benz GLA, G Class et Sprinter, les Chevrolet Corvette, Tahoe et City Express, les Porsche Macan et Panamera, les Jeep Renegade et Wrangler, le BMW i3, le Audi A7 et le Ford Mustang.

La valeur de revente d'ensemble retenue pour tous les modèles de véhicule au Canada est de 52 % du PDSF pour tous les modèles 2015 comparativement à 53 % l'an dernier.

Les camions et les VUS ont dominé la demande au cours des dernières années au Canada, ce qui se reflète dans leur valeur sur le marché des véhicules d'occasion.

Black Book précise que les meilleurs segments relativement à la valeur retenue sur une période de quatre ans sont les petites camionnettes (73 %), les compacts de luxe pleine grandeur/VUS (63 %) et les camionnettes pleine grandeur (61 %).

Black Book signale que les consommateurs ont avantage à être au courant de la valeur que conserve leur véhicule au fil du temps et à savoir en quoi les différentes modalités de financement joueront sur le moment où leur valeur sera positive.