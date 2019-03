Jour de tempête sur les Maritimes : jusqu’à 40 cm de neige prévus par endroits

Les résidents de plusieurs régions des Maritimes doivent s'attendre à recevoir jusqu'à 40 cm de neige et de grésil d'ici la fin de la tempête qui doit déferler sur la région, lundi.

Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévoit une dizaine de cm de neige sur les régions du nord-ouest, de 15 à 30 cm sur celles du nord-est et du centre, et jusqu’à 40 cm sur celles du sud et du sud-est.

L’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard devrait aussi recevoir de 30 à 40 cm de neige durant la journée.

En Nouvelle-Écosse, les résidents des comtés de Cumberland et de Colchester devraient aussi recevoir de 30 à 40 cm de neige fraîche. Les régions du sud-ouest devraient recevoir jusqu’à 30 mm de pluie avec du grésil et de la pluie verglaçante. Des inondations sont possibles par endroits sur les terres basses, indique Environnement Canada. Les températures devraient rapidement redescendre durant la nuit, entraînant le gel de toute cette eau.

Des vents forts pouvant atteindre 180 km/h par moments sont prévus pour le Cap-Breton durant l’après-midi et la soirée.

Fermetures et annulations

Les écoles au Nouveau-Brunswick étaient déjà fermées pour la semaine de relâche. L'Université de Moncton (campus de Moncton) est fermée pour la journée. Le campus du CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe et les campus du NBCCNew Brunswick Community College à Moncton, Saint-Jean et Miramichi sont aussi fermés.

Les autobus publics à Saint-Jean cesseront de circuler à compter à 10 h 30.

À l'Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées, ainsi que tous les campus du Collège de l'Île et de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

En Nouvelle-Écosse, les écoles francophones sont fermées dans les régions suivantes: Clare, Argyle, Greenwood, Rive-Sud, Truro, et la région centrale. De plus, les classes sont annulées pour l'après-midi dans les écoles suivantes: Pomquet, Beau-Port, NDA, étoile de l'Acadie. De nombreuses écoles anglophones sont aussi fermées.

Quelques vols sont annulés dans les aéroports des Maritimes, lundi matin.

Le départ des traversiers de la société Marine atlantique prévu pour 11 h 45 en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve est annulé.